Rutte op bezoek in Appingedam: 'Ik kom als het niet goed gaat'

Het is een groot bouwterrein midden in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Tussen de gesloopte huizen loopt premier Mark Rutte, die woensdagochtend in gesprek ging met buurtbewoners.

De minister-president nam een kijkje in de wisselwoningen. Ook bezocht hij een bouwlocatie, waar nieuwe aardbevingsbestendige woningen worden gebouwd.

Als dingen niet goed gaan, kom ik Mark Rutte - premier

'Het gaat niet goed'

'Mijn baan is heel overzichtelijk', verklaart Rutte tijdens zijn bezoek in Appingedam. 'Als dingen goed gaan, kom ik niet. Als dingen niet goed gaan, kom ik wel. En hier gaan dingen niet goed. Het gaat nu wel stapje voor stapje vooruit, maar nog niet goed. Dus kom ik nu zelf. Zo werkt het.'

'Het is mooi dat hij er is', vindt bewoner Richard Hoekstra. 'Maar ja, in principe weet je nog steeds niets. Wij willen nog steeds duidelijkheid.'

Ellebooggroet

Handen schudden is er in verband met het coronavirus niet bij. Waar Rutte gisteren nog de fout in ging na een persconferentie, deelt hij vandaag alleen maar elleboogbegroetingen uit.

Later vandaag laat Rutte zich bijpraten in de Eemshaven over energietransitie.

