Toekomst van de drafbaan hangt af van één papiertje, maar waar is het?

Er is inmiddels overal naar gezocht, maar het is nergens te vinden: het legaat waarmee de familie Scholten heeft vastgelegd dat, wat er ook in de toekomst met het Stadspark in Stad zou gebeuren, de fraaie oprijlaan, een paviljoen, de atletiekbaan en de drafbaan moest voor Groningen behouden blijven.

'We zijn ervan overtuigd dat dit legaat bestaat', zegt woordvoerder Henri van Voorn die namens de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) op zoek is naar het papier. 'Wij hebben het niet meer in ons bezit en het is nergens meer te vinden.'

De paardendrafbaan in het Stadspark bestaat sinds 1923 en hangt sluiting boven het hoofd omdat de gemeente Groningen van plan is om per 2021 de baan niet meer te verhuren aan de KHRV. De gemeente wil op het terrein vaker festivals en grote evenementen houden. Maar volgens de KHRV mag de baan op grond van het legaat van Scholten helemaal niet gesloten worden.

Familie Scholten

Aardappelmeelfabrikant W.A. Scholten en zijn zoon Jan Evert waren zo rond 1900 met afstand de rijkste Groningers. Vooral Jan Evert was actief in talloze verenigingen en stichtingen en schonk vaak grote bedragen. Zo ook aan de vereniging die het Stadspark aanlegde. Maar de grond van het park bleef eigendom van de gemeente Groningen en na dertig jaar werd de vereniging opgeheven.

Vermoedelijk heeft een kleinzoon van Jan Evert, Harry Scholten, toen een akte opgemaakt om de wensen van zijn grootvader met het park juridisch vast te leggen. Deze akte is in de wandelgangen 'het legaat van Scholten' gaan heten.

Het archief van de familie Scholten ligt bij de Groninger Archieven. Directeur Eddy de Jonge bevestigd dat ook daar driftig is gezocht. 'De laatste weken zijn er verschillende mensen bij het archief geweest om navraag te doen, maar we moeten ze teleurstellen want we hebben het niet.' En ook een zoektocht bij de gemeente Groningen heeft niets opgeleverd.

'Onderhoudskosten zijn lager dan gemeente doet voorkomen'

Henri van Voorn is er ook van overtuigd dat de akte bestaat. 'Ik iemand gesproken die destijds de akte voor de kleinzoon van Scholten heeft opgemaakt. Maar bij het notariskantoor waar dat is gebeurd is er geen afschrift meer van. Onze laatste hoop is dat het in een centraal notarieel archief in Winschoten zit.'

Maar ook als het legaat niet boven water komt, geeft de KHRV de strijd om de drafbaan niet op. 'We zijn inmiddels in gesprek met verschillende politieke partijen om ze er van te overtuigen dat sluiting een slecht plan is. Paardensport en evenementen zitten elkaar niet in de weg, bovendien zit de gemeente ook vast aan een maximum aantal evenementen dat er plaats mag en vinden en zijn de onderhoudskosten van de baan veel lager dan de gemeente doet voorkomen', aldus van Voorn.

Lees ook:

- Petitie voor behoud drafbaan binnen dag honderden keren ondertekend

- Oud-pikeur ziet kansen voor met sluiting bedreigde drafbaan

- 'Drafsport en evenementen gaan niet meer samen'