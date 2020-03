Groninger Landschap helpt oeverzwaluwen bij Leekstermeer

Het Groninger Landschap is in de Lettelberterpetten bezig met de bouw van een oeverzwaluwenwand. In de wand zitten bijna zestig gaten met daarachter bakjes waarin de vogels kunnen nestelen.

Onderzoekers kunnen op die manier zien hoeveel jongen er geboren worden en ze ook ringen.

Uitbreiding nodig

Aan de boorden van het Leekstermeer nabij Lettelbert stond sinds vier jaar een betonnen oeverzwaluwenwand met zestig gaten waar de de vogels in nestelden.

'Alle zestig gaten werden gebruikt en dus moesten we uitbreiden', zegt Rene Oosterhuis van Het Groninger Landschap. De nieuwe wand, die pal naast de bestaande wand is gebouwd, telt 59 gaten. Samen is er nu plek voor bijna 120 broedparen.

De achterkant van de oeverzwaluwenwand (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Nestbakjes te bekijken

Bijzonder aan de nieuwe wand is dat het een zijpaneel is van een huisje. De 59 gaten leiden via een buis naar evenzoveel genummerde nestbakjes. Door een deur in de achterkant van het huisje kun je daarbij komen.

De achterwand van het bakje kan eraf, waardoor je kunt zien wat er in het nest gebeurt. In elk bakje ligt een laagje zand. Daarin bouwen de vogels hun nest.

Genummerde nestkastjes (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Beter onderzoek doen

'Bij de betonnen wand konden we alleen tellen hoeveel gaten er in gebruik waren, maar in het nest kijken konden we niet. Dat zit te diep in de wand', aldus Oosterhuis.

'Met deze nieuwe methode weten we precies hoeveel nesten er bezet zijn en hoeveel jongen de vogels krijgen. Daarmee wordt het ook mogelijk onderzoek te doen. Alle jonkies worden straks gewogen, gemeten en geringd. Daarmee kunnen we hun conditie in de gaten houden en volgen waar ze naar toe gaan', zegt Oosterhuis.

Hulp bieden

Volgens Oosterhuis gaat het niet goed met de oeverzwaluw. 'Dit vogeltje is afhankelijk van steile zandwanden, maar die zijn er niet zoveel in ons land. Soms maken ze holen in een bult zand op een bouwplaats, maar dat is niet ideaal. Daarom helpen we ze een beetje.'

Over drie weken worden de eerste vogels verwacht. Oosterhuis: 'Ze zitten nu nog in Afrika ten zuiden van de Sahara. Daar overwinteren ze. Ze moeten dus nog een flink eind vliegen om hier te komen. Alleen dat al maakt dit een bijzonder en mooi vogeltje.'