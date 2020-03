121 nieuwe coronapatiënten, maar geen één in Groningen

De provincie Groningen is nog steeds corona-vrij. In ons land zijn momenteel 503 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dat er nog 382.

Dat blijkt uit cijfers die het RIVM woensdagmiddag bekend heeft gemaakt. Er zijn tot nu toe vijf mensen in ons land overleden aan het virus.

Toename

Het aantal nieuwe positieve testen (121) is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is te verklaren door het onderzoek onder medewerkers van ziekenhuizen dat de afgelopen dagen is uitgevoerd in Noord-Brabant.

Waar?

Van de 503 gemelde gevallen wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant en 66 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 57 in de provincie Zuid-Holland en 48 in de provincie Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 gevallen wordt nog onderzoek gedaan naar de bron. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.

Risicogebieden aangepast

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid naar geheel Italië. Landen die ook een risico vormen zijn China (inclusief Hongkong), Iran en Zuid-Korea.

