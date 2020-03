Vindicat-sociëteit gaat weer open na veelbesproken skitrip: 'Bewogen weken'

Mutua Fides, de sociëteit van Vindicat, opent vanavond voor het eerst na de skivakantie in Noord-Italië de deuren.

Zaterdag keerden de 900 leden terug van wintersport in Sestrière: één dag eerder dan gepland.

Tijdens hun verblijf kleurde het reisadvies voor dat gebied van oranje naar rood, oftewel: van 'alleen noodzakelijk' naar 'niet reizen'. Reden genoeg om eerder terug naar huis te gaan, want sommige Vindicat-leden kregen al bezorgde telefoontjes van familieleden.

'Settelen'

Eenmaal thuis wordt besloten dat de sociëteit twee dagen dichtgaat. 'We wilden iedereen even de tijd geven om de gebeurtenissen van de afgelopen weken te laten bezinken. We moesten weer even settelen', zegt rector Floris Hamann.

De rector stuurt ook een mail rond, waarin hij leden oproept zich alsnog bij de GGD te melden, mochten zij gezondheidsklachten krijgen. Vier Vindicaters werden al direct bij aankomst (negatief) getest op het coronavirus.

Bij klachten: ga niet naar college

Nog steeds heeft niemand klachten, vertelt Hamann. 'Maar ik verwacht nog steeds van onze leden dat ze niet naar de sociëteit komen als ze klachten hebben. Datzelfde geldt voor colleges. Als je je niet goed voelt, blijf dan thuis.'

Het advies om bij klachten niet naar college te gaan, kregen Vindicaters al bij thuiskomst. Hoeveel van hen ook daadwerkelijk niet naar de les zijn gegaan, is niet bekend, zegt Hamann. 'Daar heb ik geen zicht op.'

De incubatietijd voor het coronavirus is volgens het RIVM veertien dagen. In theorie zouden Vindicaters nog ziekteverschijnselen kunnen gaan vertonen, maar daar maakt de rector zich voorlopig niet druk om.

'We moeten gewoon ons gezonde verstand gebruiken. We volgen de richtlijnen die iedereen hoort te volgen. Daar zijn wij niet strenger in dan andere organisaties.'

Vindicat-rector Floris Hamann staat de pers te woord bij aankomst in Groningen. (Foto: ANP)



Tentamenperiode

In Mutua Fides wordt vanavond in ieder geval weer volop bier gedronken. De rector neemt voorafgaand aan de wekelijkse borrel nog wel even het woord.

'Ik vertel even kort wat voor bewogen weken we achter de rug hebben. Maar boven alles wil ik iedereen succes wensen met de komende tentamenweken, want dat gaat ook gewoon door.'

Memoires

Voor Hamann waren het ook enerverende weken. De rector gaf veelvoudig commentaar aan de landelijke pers en moest vele knopen doorhakken.

'Ik kan er met een goed gevoel op terugkijken. Ik ga het voor mijzelf nog wel even allemaal opschrijven, zodat ik het later ook kan teruglezen. Dat lijkt me wel interessant.'

