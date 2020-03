Oldambt brengt ode aan dichtende boer Derk Sibolt Hovinga

Berny Jansema uit Heiligerlee werd dertien jaar geleden geraakt door de poëzie van de Oostwolmer dichter en nam het initiatief voor het boek en cd.

'Ik volgde een cursus Gronings schrijven', vertelt Jansema. 'Daar leerde ik het werk van Hovinga kennen. Wat hij schrijft en hoe hij schrijft, voel ik precies. Ik snap precies wat hij met zijn gedichten bedoelt. Ik ben zelf ook een Oldambtster van geboorte.'

'Mien aner land'

Na de kennismaking ontstond het idee om wat met het werk van Hovinga te doen. In 2008 leidde dat tot de voorstelling Mien aner land. 'Acteur Jur Roelofs speelde Hovinga en Hero Wouters en ik hadden muziek gemaakt bij gedichten van hem.'

De Winschoter zanger Eppe Bodde zong in de voorstelling teksten van Hovinga op muziek van Schubert.

Berny Jansema uit Heiligerlee (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Op cd laten zetten

'Op een gegeven moment hadden we zo veel gedichten van Hovinga op muziek gezet dat ik dacht: laten we dat op cd zetten', gaat hij verder.

Jansema nam contact op met Marianne Kruijswijk, die op dat moment directeur was van het Cultuur Historisch Centrum Oldambt. 'Ik vroeg haar om een tekst te schrijven voor in het boekje bij de cd, maar gaandeweg wilden we zo veel vertellen over Hovinga en zijn werk, dat het uiteindelijk een boek is geworden met daarbij een cd.'

'O doe, dei doe mien ales bist'

Luisteren naar het land telt dik twintig gedichten van Derk Sibolt Hovinga. Naast de originele gedichten staan ze ook vertaald in het Nederlands afgedrukt. De cd telt 23 op muziek gezette gedichten.

Eén ervan is O doe, dei doe mien ales bist. Jansema zette het zelf op muziek. 'Dat lied zat al in de voorstelling Mien aner land en is voor mij een heel bijzonder lied. Mijn vrouw zong het in de voorstelling en zij overleed kort daarna. Ik heb het jaren niet kunnen spelen of horen, maar vond wel dat het op de cd moest.'

Het boekje Luisteren naar het land is uitgegeven door het Cultuur Historisch Centrum Oldambt.