Zaak tegen Henk Kuipers half jaar uitgesteld vanwege volle agenda's

Dit is de derde keer dat de zaak wordt uitgesteld. 'Er zijn de komende maanden nauwelijks dagen waarop iedereen kan', laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De eerst mogelijke datum is 28 september. De officier van justitie gaat zo'n twee uur nodig hebben voor de strafeis, zo liet de rechtbank eerder weten.

OM is er klaar voor

Het OM laat weten al sinds juni klaar te zijn om de eis tegen Kuipers te formuleren. 'De betrokken officieren zijn flexibel omgegaan met agenda's om zittingen mogelijk te maken. Wij kunnen het maatschappelijk niet uitleggen waarom het nog een half jaar moet duren', aldus het OM.

Complexe zaak met veel mensen

De rechtbank laat desgevraagd weten dat het om een complexe zaak gaat, met grote dossiers die met elkaar verweven zijn. 'De omstandigheden (ziektes, red.) hebben een nieuwe planning van de zaak noodzakelijk gemaakt, waarbij met het zittingsschema van de rechtbank, de verhinderdata van de advocaten en het horen van een getuige rekening dient te worden gehouden.'

Twaalf feiten

Henk Kuipers wordt verdacht van twaalf feiten, waaronder diefstal met geweld, afpersing, mishandeling en leidinggeven aan een criminele organisatie. Begin februari zijn vijf feiten behandeld, die plaatsgevonden zouden hebben tussen 2014 en 2017.

Veel vertraging

De zaak heeft in het verleden veel vertraging opgelopen, omdat zowel Kuipers als zijn advocaat Roy van der Wal met ziekte kampte. Van der Wal zat in juni vast in Thailand met een daar heersend virus; Kuipers heeft al geruime tijd last van een navelbreuk, waar hij opvallend open over is. Hij schuwde ook niet zijn shirt omhoog te trekken en de breuk te laten zien.

Niet blij

Advocaat Van der Wal baalt van de gang van zaken. 'Wij zeiden in juni toen de zaak werd uitgesteld al: laten we meteen nieuwe data prikken. Dat duurde vervolgens heel lang. Ik heb ook voorgesteld om extra zittingsdagen te plannen, zodat we flexibel zijn. Dat gebeurt dan niet.'

Kuipers is volgens Van der Wal ook niet blij met het uitstellen van zijn zaak. 'Hij wil er vanaf.' Kuipers wordt binnenkort geopereerd aan zijn navelbreuk.

Lees ook:

- Henk Kuipers wil op derde zittingsdag zijn verhaal doen: 'Want het jeukt mij van alle kanten'

- Derde dag strafproces oud-No Surrender-baas Henk Kuipers van start