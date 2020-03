Krijgt Azim A. tien jaar cel en tbs?

Korrewegschutter Azim A. (22) hoort vandaag of hij ook in hoger beroep tot tien jaar cel en tbs met dwang veroordeeld wordt.

Die straf eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden voor het Hof in Leeuwarden. Eerder legde de Groningse rechtbank hem dezelfde straf op.

Dwarslaesie

In oktober 2017 beschoot A. 's nachts student Sidney, die via de Korreweg naar huis fietste. Die belandde daardoor in een rolstoel. De man heeft een dwarslaesie en kan nooit meer lopen.

'Niet ik, maar hij was op de verkeerde plek', zei Sidney in een slachtofferverklaring. 'Wat doet een jonge vader midden in de nacht met een wapen op straat?'

Spijt

A. betuigde twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling spijt. Hij had beloofd na eerder zwijgen zich uit te spreken over zijn daden. Dat deed hij ook, maar hij gaf geen volledige openheid van zaken. Hij wilde niet zeggen waar zijn wapen vandaan kwam en bij wie hij na de schietpartij was ondergedoken voor de politie.

Dit, in combinatie met een rapport van het Pieter Baan Centrum waar zijn psychische gesteldheid is onderzocht, maakte dat het Openbaar Ministerie weer tbs met dwang tegen de 22-jarige man eiste.

Van de tbs af

A. is in de eerste instantie in hoger beroep gegaan omdat hij van de tbs af wilde. Hij zegt zelf dat hem niks mankeert, hoogstens dat hij moeite heeft zijn emoties onder woorden te brengen.

Het Pieter Baan Centrum denkt daar anders over: de deskundigen constateren een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving bij A.

Zwaar aangerekend

Het OM eiste daarnaast tien jaar cel vanwege de ernst van de schietpartij en het feit dat Sidney verlamd is. Ook rekent het OM het A. zwaar aan dat hij vage verklaringen heeft afgelegd.

