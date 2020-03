Burgemeester Westerwolde: corona maakt tweede aanmeldcentrum nodig

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waaronder Ter Apel valt, heeft opnieuw voor een tweede aanmeldcentrum gepleit. Volgens hem is het aanmeldcentrum in Ter Apel kwetsbaar wegens het coronavirus.

Het aanmeldcentrum in het grensdorp is de enige plek in Nederland waar alle nieuwe asielzoekers zich moeten melden. Volgens de burgemeester ligt er veel druk op het huidige aanmeldcentrum waar maximaal 2.000 asielzoekers kunnen verblijven.

Geen andere locatie

Als het coronavirus zou uitbreken in het aanmeldcentrum Ter Apel, dan is er geen andere locatie waar nieuwe vluchtelingen zich kunnen melden.

'Om de kwetsbaarheid weg te nemen is een tweede aanmeldcentrum nodig', zegt Velema.

'Vorige week heb ik daar nogmaals aandacht voor gevraagd. Het regeringsbeleid is dat er meerdere grotere opvanglocaties moeten komen, zoals in Budel is gebeurd. Of daar ook een tweede aanmeldcentrum bij zit, neemt de regering in overweging.'

Extra controles op corona

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voert overigens extra controles uit bij asielzoekers die naar Nederland komen.

Zo wordt bij aankomst hun temperatuur opgenomen en is de standaard medische vragenlijst uitgebreid. Er zitten nu ook vragen in over luchtwegklachten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de burgemeester voor een tweede aanmeldcentrum pleit. Eerder heeft hij dat ook gezegd toen het COA vroeg of De Grenshof in Bellingwolde heropend kon worden. Dat verzoek heeft hij overigens met een 'eenduidig nee' beantwoord.

'In Ter Apel benutten we de maximale capaciteit bijna en daarmee hebben we ons deel meer dan geleverd', zei Velema toen.

