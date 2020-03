Nieuwbakken gedeputeerde Rijzebol over integriteitsvraagstuk: 'Ik begrijp de discussie wel'

De vandaag geïnstalleerde gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) heeft geen moeite met de discussie die in Provinciale Staten gevoerd werd over zijn nevenfunctie.

Rijzebol - maat in een akkerbouwbedrijf die door zijn zoon wordt bestierd - vindt de politiek geen reden om uit de maatschap te stappen.

Opgeven

De SP, PVV, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren vinden dat een bestuurder van de provincie geen betaalde nevenfuncties kan verrichten. In het verleden moesten bestuurders die functies ook opgeven, betogen die partijen.

Rijzebol begrijpt dat de discussie wordt gevoerd. 'Er zijn politieke bewegingen die vinden dat je niet al te dichtbij een bepaalde bedrijfssoort moet staan. De discussie werd op een respectvolle manier gevoerd, daar heb ik geen moeite mee.'

Wel overwogen

Toch zijn Rijzebols politieke beslommeringen geen redenen geweest om de maatschap te verlaten.

'Ik heb echt wel overwogen om de maatschap te verlaten, maar niet om dan wethouder of gedeputeerde te worden. Waarom niet? Nou, ik ben feitelijk alleen maat in een maatschap. Ik breng alleen grond en gebouwen in en dat is het. Op het einde van het jaar krijg ik een rapport te zien waarin staat wat het bedrijf heeft opgeleverd. Als het een plusje is, ontvang ik niks, want dan laat ik het erin zitten. Als het een minnetje is, heb ik daar ook geen bemoeienis mee.'

Vliegveld

Rijzebol krijgt praktisch dezelfde portefeuille als zijn voorganger Patrick Brouns. Een van de harde noten die hij als bestuurder moet kraken, is de toekomst van Groningen Airport Eelde.

'Ik denk dat we daarin enig lobbywerk moeten verrichten. Dat gebeurt ook al, maar misschien moeten we dat lobbywerk wat strakker verrichten. Op dit moment vindt er een landelijke discussie plaats over de luchtvaartnota, wij moeten erbij zijn als het luchtruim wordt verdeeld.'

Aantrekken bedrijven

Ook het aantrekken van bedrijven speelt voor Rijzebol een belangrijke rol.

'We hebben veel bedrijven die sterk afhankelijk aan elkaar zijn. Kijk naar het chemiepark in Delfzijl, daar past nog heel veel bij. Dat hoor ik van de mensen die daar actief zijn en ook van Groningen Seaports. Daar moeten we dik gebruik van maken.'

TopDutch

Onder het bewind van zijn voorganger Patrick Brouns speelde de marketingcampagne TopDutch een belangrijke rol. Rijzebol wil niet zeggen of hij doorgaat op die ingeslagen weg.

'Dat wilde ik even bezien. Er zullen ongewijfeld afspraken over gemaakt zijn. Er loopt een onderzoek. Ik wil eerst kennisnemen van de onderzoeksresultaten voordat ik daarover een oordeel vel.'

