Woonzorgcentra weren verkouden bezoekers vanwege coronavirus

Dat geven alle door RTV Noord ondervraagde instellingen aan.

ZINN, een zorginstelling met acht woonzorgcentra in Groningen, Haren en Hoogezand heeft net opgeschaald.

'Kom niet langs bij symptomen'

Woordvoerder Marloes Lok: 'We richten ons nu ook op bezoekers. Er hangen papieren bij de woongroepen om bezoekers bewust te maken van de risico's, gezien de doelgroep die hier woont. Als bezoekers symptomen hebben of in aanraking zijn geweest met een besmet persoon, vragen we hen niet langs te komen.'

Richtlijnen

Alle zorginstellingen hebben bewoners en medewerkers gewezen op de hygiënemaatregelen die ze moeten nemen. Ze volgen daarbij de RIVM-richtlijnen: vaker handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Iemand wast zijn handen. (Foto: ANP)



Isolatie

Zorggroep Groningen met woonzorgcentra in Veendam, Groningen en Ten Boer vraagt bezoekers die risico lopen besmet te zijn of kampen met verkoudheid ook thuis te blijven. Mocht een bewoner besmet raken, dan gaat deze in 'strikte isolatie'.

Het voelt voor hen als ver van hun bed Karin van der Vries - zorgdirecteur

Op dat moment vraagt de zorggroep al het bezoek om thuis te blijven. De instelling heeft genoeg hulpmiddelen kunnen inslaan voor die situatie, zoals mondkapjes, schorten en brillen.

'Geen onrust'

Bij de zes locaties van De Hoven heerst nog geen onrust onder de bewoners, zegt directeur zorg Karin van der Vries. 'Het voelt voor hen nog als ver van hun bed, ze zijn nuchter. Ze zijn blij met voorzorgsmaatregelen, zoals de posters met hygiënemaatregelen.'

De Hoven vraagt bezoek en relaties zoals leveranciers ook weg te blijven als ze symptomen hebben of contact hebben gehad met coronapatiënten. 'We merken ook dat mensen dat echt doen. We moeten alle risico's mijden.'

Corona-telefoonlijn

Inmiddels heeft ouderenbond ANBO een telefoonlijn voor ouderen geopend die zich zorgen maken over het coronavirus of graag een praatje willen maken. ANBO doet dit omdat ouderen vanwege corona minder bezoek krijgen.

Directeur zorg Van der Vries van De Hoven: 'We hebben niet het gevoel dat er bewoners zijn die helemaal geen bezoek meer krijgen. Als dat wel zo is dan kunnen ze dat bij ons melden.'

Het is een kwetsbare doelgroep en dus zijn er grote gevolgen Petra de Haan - woordvoerder Dignis

Speciaal zorgteam

Dignis (met locaties in Annen, Eelde, Groningen, Hoogkerk, Norg en Zuidlaren) volgt ook de richtlijnen van het RIVM en raadt verkouden bezoekers af te komen. Een speciaal team komt bij elkaar om te bekijken of nieuwe maatregelen nodig zijn.

Zonnehuisgroep Noord (Appingedam, Zuidhorn, Delfzijl, Sappemeer, Siddeburen, Marum, Loppersum, Leens) wijst bezoekers, bewoners en personeel bij de ingang van de huizen op de hygiënemaatregelen. Iedereen die verkouden is moet wegblijven, dit geldt ook voor personeel. Woordvoerder Petra de Haan: 'Dat doen we ook bij gewone griep. Het is een kwetsbare doelgroep en dus zijn er grote gevolgen.'

De locatie van Zonnehuisgroep Noord in Zuidhorn. (Foto: Google Street View)



Kerkdienst

De Haan merkt angst onder bewoners voor het coronavirus. 'Er wordt over gesproken.' Dat is ook de reden dat de kerkdienst in Zonnehuis Oostergast zondag doorgaat, ondanks dat er dan veel mensen dicht bij elkaar zullen zitten. 'De kerkdienst is heel belangrijk voor mensen, geeft een thuisgevoel en geborgenheid.'

Omdat de dienst geen mensen van buiten trekt acht de Zonnehuisgroep het verantwoord om de kerkdienst door te laten gaan.

NLdoet niet

Een deel van de oudereninstellingen heeft wel de activiteiten voor NLdoet afgezegd. Komend weekend zijn in het hele land vrijwilligersacties, traditiegetrouw ook vaak in woonzorgcentra.

ZINN ziet het niet zitten dat dertig vrijwilligers komen wandelen met bewoners. Dit stond gepland in De Burcht in Hoogezand. In zorgcentrum Blanckenborg in Blijham zouden bewoners vrijdag met kinderen van basisscholen en vrijwilligers vogelkastjes verven. Dit gaat uit angst voor het coronavirus niet door.

Vredewold in Leek maakt dezelfde keuze, net als De Hoven.

Niet alles afgelast

Zorggroep Groningen laat de activiteiten wel doorgaan. In Woonzorgcentrum A.G.Wildervanck komen vrijwilligers de tuin zomerklaar maken, in de twee centra in Ten Boer krijgen de bewoners een verzorgingsmiddag.

Zonnehuisgroep Noord laat de activiteiten ook doorgaan. Volgens woordvoerder De Haan zijn die zo kleinschalig dat het wel kan.

Lees ook:

- 121 nieuwe coronapatiënten, maar geen één in Groningen

- Alles over het coronavirus