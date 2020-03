Komt er een zonnepark bij Onderdendam?

Zijn er nu wel of geen plannen voor een zonnepark tussen Winsum en Onderdendam? Op die vraag wil energiecoöperatie EnergieK Onderdendam antwoord. In een brief vraagt ze de gemeente Het Hogeland om opheldering.

De coöperatie heeft vernomen dat de eigenaar van het terrein van de voormalige steenfabriek Limborgh Meijer tussen Onderdendam en Winsum het voornemen heeft om een zonnepark te realiseren. EnergieK Onderdendam wil weten of de gemeente hiervan op de hoogte is.

Lusten en lasten

Verder vindt de coöperatie dat een nieuw zonnepark aan het Winsumerdiep niet alleen maar commerciële belangen moet dienen.

'Inwoners moeten ook kunnen delen in de lusten van dergelijke plannen als deze geconfronteerd worden met de lasten', vindt de coöperatie.

Draagvlak

EnergieK Onderdendam vindt dat er alleen een zonnepark gerealiseerd kan worden als er draagvlak voor is.

'Wij zijn daarom van mening dat dit alleen maar tot stand mag komen wanneer de eigenaar samen gaat werken met de coöperaties die in het gebied de bewoners vertegenwoordigen', schrijft de coöperatie.

Verkennend gesprek

De gemeente Het Hogeland laat weten dat er inderdaad een eerste verkennend gesprek is geweest met de initiatiefnemer.

'In dat gesprek is de initiatiefnemer gewezen op de visie van de gemeente op kleinschalige duurzame energie. Daarin is bepaald dat 50 procent lokale participatie wordt gevraagd als voorwaarde voor de gemeente om aan een initiatief mee te werken. Dat kan worden bereikt door deelname van een of meer energiecoöperaties', aldus de gemeente.

De initiatiefnemer is door de gemeente dan ook gevraagd contact op te nemen met energiecoöperaties in de buurt. 'Of dat inmiddels al gebeurd is, weten we niet.'

Grootte zonnepark nog onduidelijk

Over de omvang van het park is niks bekend bij de gemeente. Een vergunningaanvraag is nog niet binnen.

