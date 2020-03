Coronavirus: UMCG schrapt alle onderwijsactiviteiten

Het ziekenhuis is bang dat medewerkers besmet worden via studenten. 'We willen zorgpersoneel niet in risicovolle situaties brengen en beschikbaar houden', zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels.

Buiten de deur houden

Medewerkers van het UMCG geven ook les op de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen naast hun reguliere werk in het ziekenhuis. Het ziekenhuis neemt deze strenge maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden.

'Wij gaan verder dan het RIVM voorschrijft, maar dat is natuurlijk omdat we werken met zeer kwetsbare patiënten.'

Geen werkcolleges en toetsen

Studenten hebben in elk geval tot 4 april geen werkcolleges en toetsen meer. Co-assistenten die een stage lopen in een ander ziekenhuis of verpleeghuis mogen daar blijven werken, maar worden geacht niet meer in het UMCG te komen.

