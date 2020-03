Burgemeesters over coronavirus: 'Zorg gaat uit naar patiënt en familie'

Woensdag, aan het eind van de middag, kreeg Kuin te horen dat een 62-jarige vrouw uit zijn gemeente het coronavirus heeft. Zij is één van de twee Groningers bij wie het virus op dit moment bekend is.



Niks veranderen

Voorlopig heeft de vaststelling van het virus voor Pekela geen gevolgen, vertelt Kuin. 'Natuurlijk brengen wij nu allemaal locaties in kaart, zoals het winkelcentrum, maar ook het gemeentehuis. Maar in eerste instantie verandert er niks. Dat heeft lokaal ook niet heel veel zin, denk ik. Dat moet op grotere schaal. Maar wij staan in nauw contact met de GGD en de Veiligheidsregio.'

Intussen hoopt Kuin dat, zoals hij het zegt, Pekelders zich gewoon blijven gedragen als Pekelders. 'En dan bedoel ik dat de inwoners zich nu niet extra zorgen moeten maken. Er moet heel serieus gekeken worden en we moeten het zeker niet bagatelliseren, maar benader het wel op z'n Pekels: gewoon met beide benen stevig op de grond.'



Druk met onderzoek

Kuin kan verder weinig kwijt over de situatie. 'Ik weet niet veel meer dan dat het één van onze inwoners is. Wij zitten nu in de informatiefase. De GGD is druk bezig met onderzoeken waar de besmetting vandaan komt.'

Het is onbekend of de vrouw familie heeft en hoe het daarmee is.

Schuiling: niet verrassend

Een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling van Groningen geeft aan dat het in de verwachting lag dat in Groningen ook besmettingen met het coronavirus zouden plaatsvinden.

'Wat dat betreft is het niet verrassend dat deze twee besmettingen er nu zijn. We vragen mensen de adviezen van professionals en het RIVM op te volgen. Dat geldt voor individuen, maar ook voor organisaties die nadenken over het treffen van maatregelen.'