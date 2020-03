Coronavirus: Hoe ga jij met de situatie om?

'Dit was te verwachten.' Dat is de teneur in de reacties op het nieuws dat er nu ook in onze provincie twee patiënten met het coronavirus zijn. Maar hoe ga jij met de situatie om?

Wij zijn benieuwd of en welke voorzorgsmaatregelen jij neemt. Vul het in via onderstaand formulier. Zie je het formulier niet, klik dan hier.



'Zorgen om ouderen en zwakkeren'

Verslaggever Mario Miskovic sprak woensdagavond met bezoekers van Forum Groningen. Daar treft hij onder andere twee scholieren. Zij zijn niet verrast dat het virus nu ook in Groningen is vastgesteld.

'Ik denk dat we allemaal wel hadden verwacht dat het hier snel zou komen', zegt één van hen. 'Ik maak me geen zorgen over mezelf en mensen van mijn leeftijd, maar om ouderen en zwakkeren in de omgeving.'

'Als je gewoon een beetje gezond leeft en een prima weerstand hebt, dan is het geen bedreiging voor je eigen leven. Je bent meer een manier om het door te geven.'

Een andere bezoeker schudt uit voorzorg geen handen meer, maar heel erg bezorgd is hij niet. 'We moeten afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Het is een wereldwijde pandemie sinds woensdag. Daar zou ik mij in de toekomst nog wat meer zorgen over kunnen maken.'

Op Facebook klinkt de Groningse nuchterheid door. 'Iedereen krijgt dit griepje', zegt Wouter Hazewinkel. 'Doe eens allemaal niet zo hysterisch en doe normaal. Het is en blijft maar een griepje waar jaarlijks ook mensen aan sterven. Zo is het leven, je gaat toch altijd dood.'

'Het kan snel gaan'

Jetske Buitjes-Van der Veen is blij dat ze nog op een virusvrij Schiermonnikoog zit. Hendrikus Hamstra zag dat het snel ging. 'Tsja, negen uur geleden nog niemand. Kan snel gaan.'

Anja Klein ziet de oplossing in het twee weken dichtgooien van Nederland. 'Op slot, alles dicht.'

De zorgen voor Annelies Van Hurne-Pietens zitten hem ergens anders in. 'Ik zeg tegen mijn man: luiers halen! Want volgende week zijn ze uitverkocht en dan heeft mijn kleine man niks.'

Lees ook:

- 62-jarige coronapatiënte had geen contact met andere coronagevallen

- Eerste twee coronapatiënten in Groningen

- Alles over het coronavirus