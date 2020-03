Eemshaven wordt uitvalsbasis voor aanleg grootste windpark ter wereld

Het gaat om het in ontvangst nemen, opslaan en weer verschepen van funderingen voor 165 turbines. Die komen te staan op het Engelse deel van de Noordzee, op zo'n 90 kilometer afstand van de kust van Yorkshire.

Zeventiende windpark

Het wordt het zeventiende windpark met de Eemshaven als basishaven.

Het windpark krijgt de naam Hornsea Two. Elke turbine van het park krijgt een vermogen van acht megawatt. In totaal wordt er genoeg elektriciteit gegenereerd voor 1,3 miljoen huishoudens. Opdrachtgever is de Deense energiegroep Ørsted.

Het 462 vierkante kilometer grote windpark levert naar verwachting in 2022 de eerste elektriciteit.

Trots op opdracht

Directeur Martin Schulz van Buss Energy Group - het Duitse moederbedrijf van Buss Terminal Eemshaven - is trots op de verkregen opdracht: 'We vinden het fantastisch dat we zo'n groot project hebben binnengesleept in de Britse wateren.'

Op het terrein van Buss Terminal in de Eemshaven worden de zogeheten 'monopiles' opgeslagen. Dat zijn stalen gevaartes met een gewicht van 1.230 ton waarop de torenpalen met wieken worden geplaatst.

Groningen Seaports

Ook Groningen Seaports-directeur Cas König is blij met de opdracht: 'Dit is goed voor de activiteiten in de haven, voor de werkgelegenheid en toont het aan dat de Eemshaven écht is uitgegroeid tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee.'

Lees ook:

- NortH2: Het visitekaartje van Groningen als waterstofregio van Europa

- Megawindpark boven Eemshaven krijgt 1000 tot 1500 windmolens

- Seaports wil jonge offshore-wind-ondernemers trekken (2019)