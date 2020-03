Oorzaak coronabesmetting 62-jarige patiënte nog onbekend

De 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela, bij wie woensdag het coronavirus is vastgesteld, zegt niet in een risicogebied te zijn geweest. Ook stelt ze niet in aanraking te zijn gekomen met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Dat laat het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda weten, waar de vrouw in isolatie is opgenomen. Volgens het ziekenhuis was het een toevalstreffer dat de besmetting werd geconstateerd.

Spoedeisende Hulp

De vrouw meldde zich dinsdag op de afdeling Spoedeisende Hulp van het OZG met klachten die niet voldeden aan de zogeheten casusdefinitie van het RIVM.

'Ze had zelfs heel andere klachten, die helemaal niet wezen op corona. In de loop van het traject is toen een grieptest uitgevoerd. Bij een dubbelcheck in het laboratorium is daarna geconstateerd dat het om het coronavirus gaat. Het was een toevalsbevinding dus', zegt Bas Wallis de Vries, lid van de Raad van Bestuur van het OZG.

De besmetting werd woensdag aan het eind van de middag vastgesteld.

Strikte isolatie

De vrouw wordt in het ziekenhuis in strikte isolatie verzorgd. Het OZG heeft in totaal 24 eenpersoons isolatiekamers.

Het ziekenhuis onderhoudt zeer nauw contact met het RIVM en de GGD Groningen. Die brengen op dit moment in kaart welke mensen met de vrouw contact hebben gehad. Dat geldt dus ook voor medewerkers, patiënten en bezoekers van het OZG.

Maatregelen

Het OZG neemt maatregelen om het risico op verdere verspreiding van het virus te verkleinen. Zo wordt nog maar één bezoeker per patiënt in het ziekenhuis toegelaten.

Ook mogen bezoekers niet hoesten, verkouden zijn, koorts hebben of in een gebied zijn geweest dat als besmet is aangemerkt.

Daarnaast zijn alle bijeenkomsten, dienstreizen en afspraken met externe partijen voorlopig afgezegd, aldus het OZG.

