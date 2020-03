Lopend Vuur: Ik blijf gewoon 130 rijden

Na vanavond geldt op de A7 en de A28 in onze provincie een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

De afgelopen weken zijn aannemers druk bezig geweest met het plaatsen van afgeplakte borden langs de snelwegen. Officieel gaat de nieuwe snelheidslimiet in op maandag 16 maart. Maar hier is dat al eerder.

Verwijderen afplaktape

'Donderdagavond beginnen we met het verwijderen van de afplaktape', zegt Anghela Lolkama van Rijkswaterstaat. Dat doen we eerst langs de A28, vrijdag gaan we verder met de A7. We beginnen al eerder met het weghalen van de afplaktape omdat het niet te doen is om dat in het hele land op maandagochtend te doen.'

Vanaf het moment dat de afplaktape verwijderd is, is de nieuwe maximumsnelheid van kracht. Dat betekent dat er overdag tussen zes uur 's ochtends en zeven uur 's avonds niet sneller gereden mag worden dan 100 kilometer per uur.

