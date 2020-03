'Dé remedie? Gewoon je gezond verstand gebruiken'

Coronajaar 2020

?'De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de wereldwijd verspreide ziekte Corona een pandemie is geworden. Er bestaat zelfs nog geen uitzicht op een vaccin. Dit betekent dat we te maken hebben met een besmettelijke ziekte, die nog lang niet is uitgeroeid. We moeten er mijns inziens rekening mee houden dat het hele jaar 2020 een 'Coronajaar' zal worden. Met in Europa duizenden sterfgevallen.'

'Pijn en opoffering'

'Tegenmaatregelen zijn nodig. Grenzen sluiten (Amerika) en afgelasten van bijeenkomsten zullen in mijn ogen praktijk worden. Net zoals het op slot zetten van musea, scholen (hoger onderwijs) en kerken. Ik zal zelf ook weinig mensen gaan opzoeken. Intensief medisch onderzoek en zware economische ondersteuning zullen hard nodig zijn. En miljarden gaan kosten. Dit alles zal heel veel pijn en opoffering vragen.'



'Wat te doen?'

'Naast een paar kwetsbaar makende ( en energievretende) aandoeningen lijd ik ook aan een nogal sterk ontwikkeld plichtsbesef. Onder normale omstandigheden al een beroerde en vermoeiende combinatie, maar nu zijn de omstandigheden verre van normaal. Wat te doen? Welke bijeenkomst kan nog net, en welke kan beter gemeden worden? Ik hoop al 2 dagen dat de ledenvergadering waarop ik iets vertellen moet wordt afgeblaze n- dan ben ik niet in gebreke gebleven immers?'

'Paniek is overdreven'

Onderschatting van het coronavirus is niet op zijn plaats en zeer onverstandig, maar paniek is overdreven- ook op dit moment. Zelfs nu het Kabinet extra maatregelen (en afgelastingen) heeft afgekondigd. Wie tot een risicogroep hoort (of organisator van oploopjes is) zal ook zelf na moeten blijven denken, naast het volgen van alle over ons uitgestorte info en gedragsaanpassingen. Waarbij het aanstotend groeten met volgesnotterde ellebogen trouwens niet mijn eerste voorkeur heeft. De schopjes vind ik wél lollig, mits ik me ergens aan vast kan houden. En een beter excuus dan het geven van een knietje aan uitverkorenen is amper te verzinnen: Moest van het coronavirus, sorry…

'Niet hamsteren'

'Zelf na blijven denken zou idealiter moeten leiden tot aanpassingen en verantwoord gedrag (inclusief sociale onthouding), niet tot hamsteren van toiletpapier en blikjes doperwten. En verder moeten we hopen dat gezond verstand leidt tot hanteerbare aantallen zieken, ziekenhuizen die het verhoogde aanbod aankunnen en uiteindelijk een situatie waarin we kunnen zeggen dat het allemaal heel wat beroerder had gekund - al zullen er doden te betreuren zijn. En krijgen heel veel sectoren het zwaar voor de kiezen.'

'Kop d'r veur'

'Zoekend naar het antwoord waarom wij de laatste Coronavrije provincie waren kon ik maar 1 logische verklaring vinden: de eierbal, remedie tegen alles. Helaas doet ook Groningen inmiddels mee en moet de luchtigheid definitief in de kast. Kop dr veur en kop derbie. Allemaal!'



Verstandig

'De vraag van deze week is een heel lastige. Je ziet dat wereldwijd er op verschillende plaatsen anders mee wordt omgegaan. Dat heeft deels te maken met de volksaard en ook met de wijze waarop een land wordt bestuurd. Nederlanders zijn over het algemeen redelijk nuchtere mensen en ik heb de sterke indruk dat er door overheid en instanties op een verstandige manier mee wordt omgegaan. Besmettingen zullen er de komende tijd blijven komen, maar laten we proberen door de eenvoudige maatregelen die zijn afgekondigd het zo te houden dat we het qua gezondheidszorg aan blijven kunnen.'

Papieren zakdoekjes

'De economie zal er vast een flinke tik van krijgen, maar gelukkig leven we in een van de welvarendste landen van de wereld. We kunnen echt wel een flinke crisis aan. Uiteindelijk zullen we aan het einde van deze uitbraak de balansen worden opgemaakt. Laten we dan in ieder geval onthouden dat er door ieder naar eer en geweten is gehandeld. Voor mezelf: ik heb mijn eeuwige katoenen zakdoek ingeruild voor papieren, was mijn handen wat vaker en probeer me te houden aan het niet schudden van handen, hoewel ik merk dat het soms lastig af te leren is.'



Logisch toch?

'Corona krijg je van besmette medemensen. Sociale contacten leveren dus een risico op. Als je die contacten minimaal maakt, maak je daarmee ook het risico op besmetting minimaal. Klinkt logisch toch? Veel bedrijven gebruiken deze logica al om bijeenkomsten af te zeggen en thuiswerken te stimuleren. Heel verstandig wat mij betreft. Die houding wordt vanaf vandaag van alle Nederlanders gevraagd: beperk je sociale contacten en werk zoveel mogelijk vanuit huis.'

'Volg je verstand'

'Wat mij betreft geldt dat óók voor het onderwijs. Ouders die hun kinderen kunnen opvangen: laat je kids thuis. Voor hen die dat niet kunnen blijven er dan voldoende leerkrachten beschikbaar, ook als een deel van hen ziek wordt. Dit scheelt weer in het risico op verspreiding.'



'Iedereen slaat om zich heen'

'Wel veel paniekzaaierij en overdreven reacties. Maar dat gebeurt als dingen onbeheersbaar lijken en schuldigen niet zonder meer aangewezen kunnen worden. Dan begint iedereen om zich heen te slaan, en gaan mensen als kip zonder kop reageren. Maakten mensen zich eerder ook zo druk als de jaarlijkse griepgolf langskwam? Mondkapjes (bieden bewezen geen bescherming noch voorkomen ze verspreiding), extra wc-papier (waarvoor eigenlijk?), geen handenschudden (maar je kunt toch ook gewoon een hand geven; moet er nu echt geschud worden?).'

'Het is echt wel serieus'

'Maar dé remedie? Gewoon je gezond verstand gebruiken, net zoals dat altijd al het meeste zin had. Ben je ziek? Blijf thuis. Bezoek geen zieken en zwakken, en mijd eventueel grotere mensengroepen. Het is echt wel serieus. Maar hoe serieus? Dat hebben we ook zelf in de hand. Maar géén paniek!'