Deze Groningse activiteiten zijn afgelast vanwege het coronavirus (gesloten)

Door het grote aantal afgelastingen wordt dit artikel niet meer bijgewerkt. Over grote evenementen die niet doorgaan zullen we afzonderlijke berichten maken.

Minister Bruins wijst daarbij naar sportclubs en sportwedstrijden, musea, beurzen, concertzalen en theaters. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Hieronder is een overzicht te vinden van evenementen en activiteiten die zijn geschrapt. Deze lijst wordt voortdurend aangevuld. Gezien de impact van de maatregelen kunnen we niet 100% volledig zijn.

Het is sowieso verstandig zelf op de website van de organisator te kijken of een evenement doorgaat, afgelast of verplaatst is.

Niet plaatsgebonden

Alle bijeenkomsten van LTO Noord tot 6 april

Alle activiteiten van NL Doet tot nader orde

Longfonds Groningen annulleert de bijeenkomsten tot 10 april

12 maart: Studiekeuze-evenement van Noorderpoort en Alfa-college

22 maart: Excursie Drinken uit de beek van het Nationaal Park Drentsche Aa

Appingdam

14 maart: toneelvoorstelling van Damster Komedie

De Jonge Onderzoekers schrappen alle activiteiten

Baflo

13 maart: Donateursconcert c.m.v. Excelsior

Boven Pekela

14 maart: Voutfeest in dorpshuis De Riggel

Den Andel

14 maart: maandelijkse bingo

Den Ham

15 maart: Lustrum serviceclub Inner Wheel Groningen Oost in de Piloersemaborg

Delfzijl

Alle bijeenkomsten tot 31 maart in de Molenberg zijn afgelast

17 maart: Bijeenkomst commerciële club Ventus in De Boegschroef

24 maart: Longpunt Delfzijl

27 maart: Voorstelling toneelvereniging De Deurzetters

3 april: Percussion & Brass Event in De Molenberg

Groningen (stad)

Grand Theater annuleert publieksprogramma tot en met 31 maart

Groninger Museum dicht tot 31 maart

UMCG: Alle evenementen waar meer dan dertig mensen van buiten het ziekenhuis bij aanwezig zijn

12 maart (t/m 15 maart) Beurs Wonen & Co Martiniplaza

12 maart: afscheidsreceptie oud-gedeputeerde Patrick Brouns

12 maart: Studiekeuze-event MBO Terra

12 maart: Studium Generale, alle bijeenkomsten t/m 18 maart

12 maart: Sjoeltoernooi Webhelp Groningen

12 maart: Algemene Ledenvergadering PvdA gemeente Groningen

12 maart: Lezing dhr. Pek van Andel, Loge De Drieslag

12 maart: ALV van het Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer

13 maart: Nacht van de sociologie

13 maart: Robèrt van Beckhoven in Martiniplaza

13 maart: Voorstelling Toneelvereniging Nieuw Leven in dorpshuis Noorderhoogebrug

13 maart: Alle biljartwedstrijden tot en met 18 maart onder de vlag van de KNBB

13 maart: Bijeenkomst Sterk Techniekonderwijs Groningen

14 maart: Grunneger Laidjesfestival

14 maart: Voorjaarsconcert van muziekvereniging Harmonie 67

14 maart: Voorstelling Toneelvereniging Nieuw Leven in dorpshuis Noorderhoogebrug

14 maart: Maak Kennis Maak Geschiedenis in de Groninger Archieven (nieuwe datum: 13 juni)

14 maart: trainingsloop voor de marathon van Rotterdam (Groningen Atletiek)

15 maart: Zindag (Sunday Assembly) bijeenkomst in het Humanistisch Centrum

15 maart: Uitreiking prijs voor Het Beste Groninger Boek

16 - 19 maar: Conferentie Nederland Digitaal

16 maart: Optreden van Sisters of Mercy in Oosterpoort (SPOT)

17 maart: informatiebijeenkomst Ring Zuid

21 maart: Voorstelling Toneelvereniging Nieuw Leven in dorpshuis Noorderhoogebrug

21 maart: Symposium Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

21 maart: Open dag Van Mesdagkliniek

22 maart: Bruid Te Koop! voorstelling van Nederlandse Reisopera

23 maart: Symposium 'Rethinking monographs: academic book publishing and open access' in de RUG

25 maart: Vakbeurs Main Industry in de MartiniPlaza (verplaatst naar 9 september)

26 maart: Vakbeurs Main Industry in de MartiniPlaza (verplaatst naar 10 september)

26 maart: Concert Mike and the Moonpies in het der Aa-theater

26 maart - 5 april: Circus Bossle bij de Reitdiephaven

27 - 29 maart: Whisky Festival Noord Nederland

28 maart: Paradigm: Backyard Festival

4 april: Hardloopevenement KLM Urban Trail

15 - 18 april: Bierfestival Groningen (nu naar 19-22 aug)

Grootegast

4 april: LEGiO-run

Haren

13,14, 20,21 maart: Kinderkledingbeurs Haren

Hoogezand-Sappemeer

14 maart: Concert Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts

15 maart: Hengelsportbeurs

20 maart: Premiere theatervoorstelling Struvé (nu 8 mei)

20 maart: Kinderdisco in wijkcentrum De Kern

27 maart: Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Kern

28 maart: Blokhut reünie in De Tibbe

Kloosterburen

12 maart: Optreden vrouwenkoor Gitje Genoat in 't Olde Heem

Leek

14 en 15 maart: Classic motor- en bromfietsenbeurs

21 maart: Leekster Lenteloop

Loppersum

17 maart: Vrouwen van Nu bijeenkomst

Middelstum

15 maart: Inter Club Wedstrijd (ICW) Middelstum

27 maart - 4 april: Sunsation (organisatie kijkt nog naar opties voor deels doorgang)

Musselkanaal

22 maart: Bruintje Beer Toertocht

Niekerk

21 maart: Jaarconcert van Accordenorkest Lucht Genoeg

Noordbroek

13 maart: sportverkiezing Midden-Groningen in Noordsuythoeve

14 maart: Broukrock

Nieuwe Pekela

12 maart: bridgeavond in ontmoetingscentrum de Kiepe

Ommelanderwijk

12 maart: alle activiteiten in het dorpshuis de Molenwiek tot nader orde

Schiermonnikoog

Festival Jong Talent

Monnikenloop

Scheemda

12 maart: Lezing over borstreconstructie in het Ommelander Ziekenhuis

13 maart: Concert Linde Nijland en Bert Ridderbos in kerk Molenstraat (nieuwe datum 2 oktober)

8 april: Het Longfonds heeft voor de periode t/m 10 april alle evenementen georganiseerd vanuit het Ommelander Ziekenhuis afgelast. Het om de publieksdag op de Longdagen op 8 april, lokale bijeenkomsten, de Longpunten en uitjes.

Stadskanaal

12 maart: Vrijwilligersavond en uitreiking vrijwilligersprijs in sporthal de Spont

14 maart:: Knoalster Viertallentoernooi

Ten Boer

14 maart: Jubileumconcert van het Gemengd Koor Ten Boer

Termunten

15 maart: optreden van het Baaiermer mannenkoor in de kerk van Termunten

Tripscompagnie

28 maart: Maandelijks bluesoptreden in dorpshuis Nooitgedacht

Vlagtwedde

13 maart: Nutsdepartement Vlagtwedde bijeenkomst

Veendam

21 maart: Muziefestival “De Vrienden van Sportplein” (nieuwe datum wordt gezocht)

22 maart: Opening tentoonstelling Jannes de Vries in Veenkoloniaal Museum

10 april: Optreden van De Winkler Prins Harmonie in Theater vanBeresteyn

Warffum

14 maart: Q-Music Het Foute Uur XXL Live

Woldendorp

12,14 en 21 maart: voorstelling toneelvereniging De Deurzetters

Winschoten

Alle theatervoorstellingen met 100+ personen in De Klinker afgelast tot 31 maart: Huub Stapel (12 maart), Brugklas de Musical (13 maart), Winschoter Stadsjournaal (16 en 17 maart) en de film De beentjes van Sint-Hildegard (13 en 14 maart) zijn geannuleerd.

14 maart: De lezing door Manu Keirse in Uitvaartcentrum Oost Groningen

14 maart: Tellerlikkertocht van Wandelvereniging Bovenburen

14, 21 maart: donateuravonden Shantykoor Maritiem

28 maart: Voeten-spreekuur bij fysiotherapeut PrengerHoekman

Winsum

15 maart: Lezing Dr. S. van der Poel over Herman Verbeek in de voormalige synagoge

19 maart: Alzheimer Café in zorgcentrum Winkheem

Zuidhorn

20 maart: Borrel 1-jarig bestaan FVD Groningen in Zalencentrum Balk

4 april: Neil Young Festival (verplaatst naar 26 september)

Zuidbroek

15, 22 en 29 maart: Midden Groningen Markt in Eurohal

15 maart: Vrouwenkoor Vrolijke Noot in De Broeckhof