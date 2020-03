Wolf vrat in Onnen voor ruim 600 euro aan schapen

De vergoeding is betaald voor de dieren en de inzet van de veearts

Dat blijkt uit het kwartaalbericht over de wolf van Bij12, de overheidsdienst die belast is met het inventariseren en vergoeden van de wolvenschade in Nederland.

Deze wolven waren actief in Nederland. Met rood omcirkeld de Noordelijke wolf (Bron: Bij12)



Oost-Duitse wolf

Uit onderzoek door B12 is inmiddels duidelijk geworden dat het gaat om een mannetjes wolf die bekend staat onder de code 'GW1261m'. Deze wolf komt volgens onderzoek uit een roedel in Brandenburg, ten oosten van Berlijn.

Tientallen dode schapen

Hij is verantwoordelijk voor zeventien aanvallen op schapen in Noord-Nederland, tussen 19 november 2019 en eind januari van dit jaar. Vooral in Drenthe sloeg de wolf toe. Daar beet hij in totaal 77 schapen dood. Maar ook twee schapen in Onnen werden slachtoffer van GW1261m.

Geen vrouwtje

De wolf verbleef ruim twee maanden in het Noorden. Dat is volgens wolvendeskundigen bijzonder omdat mannetjeswolven dat alleen doen als er een vrouwtje in de buurt is. Daarvan zijn geen sporen gevonden.

