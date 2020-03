Brouns blikt terug: vijf mooie jaren, met bedreigingen Haren als absoluut dieptepunt

In het najaar kondigde Brouns aan tijdelijk een stap terug te doen vanwege uitputting en alcoholgebruik en eind vorig jaar maakte hij bekend om voorlopig uit de provinciale politiek te stappen.

Alcoholgebruik en uitputting

De reden om tijdelijk een stap terug te doen was openhartig. Tegelijk riep stoppen vanwege alcoholgebruik vragen op. Hoe groot was dit probleem? Hoe lang was het al aan de gang?

Achteraf vraagt Brouns zich af of het toen wel zo handig was om zo'n specifieke reden te noemen. Tegelijk heeft hij naar eigen zeggen niets te verbergen.

Het batterijtje was gewoon op en toen kwam het besef dat ik een stap terug moest doen Patrick Brouns - Ex-gedeputeerde

'Het was een periode voor mij van veel ballen in de lucht houden', blikt hij terug. Zijn vrouw werd behandeld aan een ernstige ziekte en later kwamen ze in scheiding te liggen. Met twee kinderen en een drukke baan werd het hem simpelweg te veel, zegt hij.

'Het batterijtje was gewoon op en toen kwam het besef dat ik een stap terug moest doen om mezelf op te laden, om een aantal dingen tot een goed einde te brengen, zoals de scheiding.'

Zocht hij dan zijn toevlucht in alcoholgebruik? 'Ik kom uit het Zuiden en bij het eten drinken we een glaasje wijn', vertelt hij. 'Maar ik merkte dat daar wel eens een glaasje bij kwam. Die kant wilde ik niet op en dus moest ik tijd voor mezelf nemen om de zaken op een rij te zetten.'

Niet terugkeren

Tijdens die periode kwam ook het besluit om niet terug te keren in de provinciale politiek. Hij hakte de knoop door rond Sinterklaas, vertelt hij.

'De scheiding is op een gegeven moment op papier rond en dan kom je ook voor je toekomstige verantwoordelijkheden te staan: de zorg voor je kinderen. In het begin probeer je jezelf nog voor de gek te houden, maar de manier waarop ik het gedeputeerdeschap in wil vullen verhoudt zich niet tot om zes uur thuis zijn om met de kinderen te eten.'

Sommige mensen sloegen zo ver door in hun emotie dat mijn gezin daar persoonlijk last van heeft gehad Patrick Brouns - Ex-gedeputeerde

Harense toestanden

Wie de provinciale politiek volgt en denkt aan Patrick Brouns, denkt ook al gauw aan de herindeling van Haren met de gemeenten Groningen en Ten Boer. De nota bene in Haren wonende CDA-politicus was in het provinciebestuur verantwoordelijk voor de gemeentelijke herindelingen. Dat heeft hij geweten, zeker in zijn eigen gemeente.

Volgens Brouns is de Harense discussie vooral gevoerd op emotie in plaats van feiten en argumenten. 'Daardoor verliep de communicatie nooit prettig en is ook het proces van herindelen stroef verlopen. Dat is niet goed geweest.'

'Sommige mensen sloegen zo ver door in hun emotie dat mijn gezin daar persoonlijk last van heeft gehad. Dat ik gedeputeerde ben, daar kan mijn gezin niets aan doen. Ik vind dat je werk en privé gescheiden moet houden en dat is hier absoluut niet gebeurd.'

Bedreigingen

Wat hij daarmee bedoelt? Brouns erkent dat hij in die periode bedreigd is. Het verhaal over die bedreigingen ging al langer, maar twee jaar geleden wilde hij dat niet bevestigen. Nu vertelt hij - tot op zekere hoogte - wel openhartig wat die herindelingsdiscussie teweeg heeft gebracht.

'Ik heb toen mijn gezin moeten informeren dat er bedreigingen waren en het is als vader natuurlijk heel vervelend als je je kinderen moet vertellen welke risico's er voortkomen uit je werk. Dat heeft thuis wel tot gesprekken geleid.'

Niet leuk

Op de precieze aard van de bedreigingen en de getroffen maatregelen wil Brouns nog steeds niet ingaan. Feit is wel dat er sindsdien camera's rondom zijn huis hangen.

'Ik vind het lastig om daar op in te gaan. Misschien dat ik dat ooit nog wel een keer doen, maar het was in ieder geval dusdanig dat op straat lopen niet altijd even leuk was.'

In zijn eigen huis heeft hij zich desondanks niet onveilig gevoeld, zegt hij. 'Dat zit misschien ook wel in mijn aard en ik heb altijd het gevoel gehad dat het serieus werd opgepakt vanuit politie en justitie.'

Iedereen moet mee kunnen doen, dat is voor mij de reden geweest om ooit de politiek in te stappen Patrick Brouns

Vijf schitterende jaren

Maar zijn vijf jaren als gedeputeerde bestonden natuurlijk niet alleen maar uit donkere tijden, benadrukt hij zelf ook. 'Ik heb vijf schitterende jaren gehad als gedeputeerde', zegt hij.

Hij kijkt met de meeste trots terug op het project Kansrijke Leerweg waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk werden geholpen door regionale ondernemers.

'Dat zijn gewoon ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen om ervoor te zorgen dat mensen aan hun eigen leven kunnen werken', aldus Brouns. 'Dat vind ik echt geweldig. Iedereen moet mee kunnen doen, dat is voor mij de reden geweest om ooit de politiek in te stappen.'

TopDutch

Een ander hoogtepunt is volgens Brouns de TopDutch-campagne. 'Daarmee hebben we de samenwerking op economisch terrein tussen de drie Noordelijke provincies verbeterd', zegt hij vol overtuiging. 'We deden met TopDutch echt mee in de Champions League als het gaat om praten met partijen over mogelijke vestigingen in Groningen, Drenthe of Friesland.'

Toch is er ook kritiek op de TopDutch-campagne. Voor een deel herkent Brouns die, maar voor een belangrijk deel ook weer helemaal niet.

Ruzie

'Het is heel vervelend dat er tussen betrokkenen ruzie is ontstaan. Dat is heel jammer en ik vind ook dat dat potentieel het imago van TopDutch kan beschadigen.' Maar als je kijkt naar de resultaten, dan is de campagne volgens Brouns een succes.

'Kijk nou naar Tesla, daar zaten we met twee locaties in het Noorden bij de top drie van potentiële locatie. De keuze valt uiteindelijk op Duitsland en niet op ons. Dat kan, it's all in the game. Maar we deden wel mee en voorheen deden we niet eens mee.'

Het was een periode waarin ik heel veel energie heb gegeven en ook heel veel energie heb gekregen Patrick Brouns - Ex-gedeputeerde

Knop omgezet

Wanneer hij naar een onderwerp als TopDutch wordt gevraagd, schiet hij snel weer in de rol van provinciebestuurder. Maar naar eigen zeggen heeft hij de knop al een tijdje terug omgezet, waardoor hij niet meer zo bezig is met de politiek.

'Het was een periode waarin ik heel veel energie heb gegeven en ook heel veel energie heb gekregen, maar tegelijkertijd ook het besluit heb moeten nemen om te stoppen.'

Nu richt Brouns zich op zijn toekomst. Hij wil het bedrijfsleven in en heeft naar eigen zeggen een aantal aanbiedingen lopen. 'Ik ben druk bezig met gesprekken over mijn nabije toekomst. Het is aan mij om daar nu de goede afwegingen in te maken.'

