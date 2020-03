Ondernemers willen steun van kabinet in coronacrisis

Minister Bruins en premier Rutte na afloop van het crisisoverleg over de verspreiding van het virus. (Foto: ANP)

Ruime mogelijkheden voor werktijdverkorting, kredietgaranties en later belasting betalen. Dat zijn maatregelen die ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland hebben gevraagd van het kabinet

Volgens voorzitter Sieger Dijkstra van VNO-NCW Noord zijn nu vooral de horeca, evenementenbranche, reisbranche en producenten die afhankelijk zijn van onderdelen uit bijvoorbeeld China het meest getroffen. Naarmate de crisis voortduurt komen daar sectoren bij.

Vier toekomstscenario's

De ondernemers hanteren vier toekomstscenario's die variëren van 'bad', waarbij de problemen na een kwartaal voorbij zijn, tot 'unthinkable'; een totale economische ineenstorting. In het meest gunstige geval gaan de organisaties uit van 0,7 procentpunt minder groei. Het zwartste scenario gaat uit van een grote krimp van de economie.

De ondernemers vinden dat de coronacrisis het normale ondernemersrisico overstijgt. Het kabinet heeft al een regeling voor kredietgarantie in de maak en ook werktijdverkorting wordt al ingezet.

Uitstel van betaling

Ondernemers die door het coronavirus financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Na een gemotiveerd verzoek daartoe zal de dienst de invordering van belastingen stilzetten. Pas later wordt gecontroleerd of dat terecht was.

Noodfonds

Als de problemen groter worden, zou een noodfonds in het leven geroepen kunnen worden. Ook zouden er regelingen moeten komen voor de financiering van grotere bedrijven en extra belastingmaatregelen om ondernemers tegemoet te komen.

In scenario drie gaat het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland om een crisispakket. Dan zou onder meer de crisis- en herstelwet weer moeten worden ingevoerd om investeringen aan te jagen.

Verder zou voor bedrijven een ruimere regeling moeten gelden bij afschrijvingen, wat uiteindelijk de belastingdruk voor bedrijven kan verlagen. Tot slot reppen de organisaties in dit scenario over verlaging van de vennootschapsbelasting en uitstel van de voorgenomen lastenverzwaringen in 2021.

Zwartste scenario

In het zwartste scenario zou de overheid mogelijk over moeten gaan op het doorbetalen van de lonen. Ook kan in dit scenario aan specifieke overheidssteun aan bepaalde sectoren worden gedacht.

