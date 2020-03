OM eist celstraf voor stalken van advocaat

De werd behandeld in de Groninger rechtbank omdat de advocate haar kantoor in Zwolle heeft en vaak werkzaam is op de rechtbanken in Almelo en Zwolle. Om de schijn van partijdigheid te voorkomen werd de zaak daarom in Groningen besproken.

'Complimenten'

Het stalken begon in oktober 2016, nadat de man voor een poging tot moord twaalf maanden de cel in moest. Vanuit zijn cel belde de man zijn raadsvrouw om 'complimenten' te geven als 'wat heb je mooie ogen' en 'wil je met mij eten, bel me'. De man gebruikte hiervoor vijf telefoonnummers.

Het strafblad en het feit dat hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum maakte het allemaal angstaanjagender, zei de officier.

De Zwolse advocate stopte met het bijstaan van de verdachte en deed aangifte. De man werd in april 2018 aangehouden en kwam vier dagen later op vrije voeten, mits hij geen contact meer zocht met het slachtoffer. Daar hield hij zich aan.

Nog een stalker

De man was in die periode niet de enige die de raadsvrouw stalkte. De vader van de vermoorde Varscha Mohansingh bedreigde dezelfde juriste drie jaar geleden ook.

De 14-jarige Varscha werd in september 2002 in haar ouderlijke woning in Wildervank gewurgd. Haar broertje vond Varscha levenloos in de badkuip. Dader Krish J. ontkende de moord, maar hij werd in hoger beroep toch veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij werd bijgestaan door de advocate in Zwolle.

De familie vernam in januari 2018 dat de man buiten de kliniek verbleef. De vader uitte zijn ongenoegen tegen de advocate en bedreigde haar. De man kreeg hiervoor een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur opgelegd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.