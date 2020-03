Twee nieuwe coronagevallen in gemeente Groningen

In de gemeente Groningen zijn twee nieuwe besmettingen met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Beide personen verblijven in thuisisolatie.

Dat meldt de GGD donderdag. In het kader van de privacy doet de GGD verder geen mededelingen over de identiteit van de patiënten. In totaal zijn er nu vier coronagevallen vastgesteld in onze provincie.

GGD Groningen onderzoekt wat de bron van de besmetting is en met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Eerdere gevallen

Woensdag dook het coronavirus voor het eerst in onze provincie op. Een 21-jarige studente uit Stad en een 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela zijn besmet met het virus. Landelijk zijn er sinds woensdag 111 nieuwe patiënten bijgekomen, meldt het RIVM.

Reactie burgemeester

Volgens burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen is de toename van het aantal coronagevallen niet verrassend. 'Het is al langer de verwachting dat het aantal patiënten dat besmet is met het coronavirus zou stijgen. De twee nieuwe gevallen passen in dit beeld.'

'Het onderstreept bovendien de noodzaak om de maatregelen en voorzorgsmaatregelen die zo dadelijk worden aangekondigd in een persconferentie van premier Rutte te volgen.'

