Nieuwe corona-maatregelen: Grote evenementen afgelast (update)

Dat maakte zorgminister Bruno Bruins zojuist bekend in een persconferentie met premier Rutte en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Bruins wijst daarbij naar sportclubs en sportwedstrijden, musea, beurzen, concertzalen en theaters. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Blijf thuis bij verkoudheid

De aangescherpte maatregelen die al gelden voor Noord-Brabant, worden daarnaast uitgebreid naar het hele land. Iedereen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten (hoesten, verkoudheid, keelpijn) moeten sowieso thuis blijven en het uitgaansleven mijden tot ze weer zijn opgeknapt.

Bruins: 'Mijd sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van je ziektebeeld. Bel pas met je huisarts als je klachten verergeren.'



De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen zouden heel groot zijn Mark Rutte - Premier

Scholen niet dicht

Rutte adviseerde verder bezoek aan ouderen indien mogelijk te vermijden. De premier ziet nog geen reden om scholen te sluiten. Wat betreft het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en mbo zegt Rutte dat daar op dit moment geen reden voor is. Jongeren zijn niet de groep met de hoogste risico's.

'Wat ons ook tegenhoudt, is dat de maatschappelijke gevolgen heel groot zouden zijn, omdat ouders dan ook thuis zouden moeten blijven. En die werken op plekken waar we ze heel hard nodig hebben, zoals in het ziekenhuis, bij de brandweer of de GGD.' Hij doet een oproep aan de leerkrachten om begrip te hebben voor de maatregel.

Voor hbo en universiteiten adviseert Rutte dringend dat zij grootschalige hoorcolleges het beste online kunnen aanbieden.





De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen hebben in een verklaring gereageerd op de nieuwe maatregelen. RUG en Hanze werken aan maatregelenDe Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen hebben in een verklaring gereageerd op de nieuwe maatregelen. 'We zijn net als iedereen zojuist op de hoogte gesteld van de besluiten van het kabinet. We gaan de gevolgen van deze maatregelen uitwerken en de communicatie richting studenten en medewerkers voorbereiden', schrijft de Hanzehogeschool. Ook de Rijksuniversiteit geeft gehoor aan de oproep grote hoorcolleges voortaan online te geven en bereidt de communicatie aan ouders voor.

Alle sportwedstrijden afgelast

Alle voetbalwedstrijden zijn deze maand afgelast vanwege het coronavirus. De duels in de eredivisie, de eerste divisie en de interlandwedstrijden van het Nederlands elftal zijn tot 1 april geschrapt. Ook alle amateurwedstrijden gaan niet door.

'Heel veel mensen sporten in het weekend', aldus Van Dissel. 'Ook daar geldt: als er meer dan honderd mensen rondlopen. Niet doen, afgelasten.' Rutte voegt daar aan toe: 'En voorkom ophoping in een kantine.'

'Nederlandse situatie aan het kantelen'

Volgens Rutte zijn de nieuwe maatregelen nodig om de druk op de zorg niet te hoog op te laten lopen. Ook moet er ingegrepen worden omdat in een aantal gevallen de bron van de besmetting onduidelijk is.

Van Dissel (RIVM) voegt daar aan toe dat 'de situatie in Nederland mogelijk aan het kantelen is. Met name in Brabant, maar met onzekerheid daarbuiten. We geen exacte grip meer op de infecties en bronnen.'

Van Dissel vermoedt dat er meer coronagevallen onder de radar zijn. Dat leidt hij af uit onderzoek van het Erasmus MC. De onderzoekers hebben herleid waar mensen het virus hebben opgedaan. 'Het bleek om verschillende bronnen te gaan. Daarmee is het geen lokale uitbraak.'

Lees ook:

- Volg ons liveblog over het coronavirus