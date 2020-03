Groningse theaters schrappen voorstellingen vanwege coronamaatregelen: 'Dit is een strop voor ons'

Het gaat om De Klinker (Winschoten), Het Kielzog (Hoogezand), Van Beresteyn (Veendam), Geert Teis (Stadskanaal), De Molenberg (Delfzijl) en de Stadsschouwburg en De Oosterpoort in Stad.

Première Struvé uitgesteld

In het Kielzog zou vrijdagavond 20 maart bijvoorbeeld de voorstelling Struvé over het legendarische hotel in Sappemeer in première gaan. Rieks Folgerts, bedenker van de voorstelling, heeft na overleg met de crew en het theater de première verplaatst naar 8 mei.

In de Klinker is de voorstelling Het Huwelijk van Huub Stapel vanavond de eerste voorstelling die als gevolg van het coronavirus niet doorgaat. In Theater Geert Teis is de voorstelling van Plien & Bianca vanavond de eerste die geschrapt wordt.

Dit is bedrijfsrisico, dit is een strop voor ons, maar dit is vooral ook een financiële strop voor de artiesten Daniël Wever, directeur theater De Molenberg in Delfzijl

Ook De Molenberg in Delfzijl, waar tot 1 april tien theatervoorstellingen en twee filmavonden geschrapt worden, wordt getroffen. 'Ik zag het wel een beetje aankomen', reageert Daniël Wever, directeur van theater.

Kaartjes blijven geldig

Wat er met alle kaartjes gaat gebeuren die voor die voorstellingen al waren gekocht? 'We zullen snel met impresariaten overleggen of we vervangende data kunnen krijgen. Dat betekent dus dat alle kaartjes in principe gewoon geldig blijven.'

Tenzij het niet meer lukt om een voorstelling te verplaatsen, geeft Wever aan. 'In dat geval krijgt iedereen die een kaartje heeft gekocht het volledige bedrag terug.'

Financiële strop

En nee, zegt Wever: theaters zijn hier niet voor verzekerd. 'Dit is bedrijfsrisico, dit is een strop voor ons, maar dit is vooral ook een financiële strop voor de artiesten.'

Wever heeft wel begrip voor het regeringsstandpunt: 'Als ik puur voor m'n eigen theater spreek: we zijn in ieder geval blij met de duidelijkheid. Er komt een hoop werk achter weg en ideaal is het niet, maar het het is wél duidelijk.'

