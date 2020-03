Wouter Gudde: 'Afgelasten voetbal is een wijs besluit'

Directeur Wouter Gudde van FC Groningen vindt het verstandig dat er nu duidelijkheid is gekomen over de voetbalkalender. 'Dit besluit creëert duidelijkheid en rust', zegt Gudde.

Door de nieuwe maatregelen van de regering wordt er vanwege het coronavirus de hele maand niet meer gevoetbald. De wedstrijd van de FC tegen RKC van komende zondag was al afgelast. Daar komt nu de thuiswedstrijd van 22 maart tegen AZ bij.

'Aan zien komen'

'Ik zag het een paar dagen geleden wel een beetje aankomen, als ik eerlijk ben', vertelt de algemeen-directeur van FC Groningen. 'De besmettingen liepen op en als één Veiligheidsregio een beslissing maakt (Noord-Brabant red.), dan gebeurt dat meer. Ik denk dat dit ook een wijs besluit is op dit moment.'

Geen wedstrijden zonder publiek

Het is op dit moment ook nog geen issue om wedstrijden zonder publiek door te laten gaan volgens Gudde.

'We moeten er alles aan doen om straks met publiek te kunnen spelen. Er is op dit moment nog ruimte in het schema. De vraag is natuurlijk hoe lang alles duurt, want op een gegeven moment is de ruimte natuurlijk wel op.'

'Voetbal is maar bijzaak'

De aanvoerder van de Trots van het Noorden, Mike te Wierik, begrijpt het besluit volkomen.

'Voetbal is maar bijzaak als het om gezondheid gaat. Het lijkt me logisch dat er nu in alle opzichten wordt teruggeschakeld en het is wat mij betreft dan ook helemaal geen issue. Ik begrijp dat het in China langzaam weer wat beter gaat en daar kan je alleen maar blij om zijn. Spelen zonder publiek werkt ook allemaal niet, dus dit is denk ik in alle opzichten het beste besluit', besluit Te Wierik.

Spelers niet vrij

De selectie van FC Groningen krijgt, ondanks de streep door het programma, geen vrij.

'De jongens blijven gewoon trainen, maar we hebben vanochtend wel een protocol met ze doorgenomen. Ze gaan niet meer naar commerciële of media activiteiten. We roepen onze spelers dan ook op om gewoon hun gezonde verstand te gebruiken, vervolgt Gudde.

De medewerkers van FC Groningen hebben vandaag wel gewoon op de club gewerkt. 'Vrijdag gaan we met de rest van de mensen om tafel', zegt Gudde. 'Dan laten we ook weten hoe we hier als club verder mee omgaan.'

