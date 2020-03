Hotels en restaurants in Groningen lopen leeg

'Het is ernstig', zegt marketingmanager Cor van Dalfsen van Hotel Prinsenhof in hartje stad. 'Maart en april zijn zo goed als leeggelopen en ik vrees dat meer annuleringen zullen volgen. Het heeft een behoorlijke impact.' Een snelle rekensom van Van Dalfsen leert dat de schade door misgelopen boekingen nu al boven de ton ligt.

Deze maand en april zouden de beste maanden van het jaar zijn voor Hotel Prinsenhof, met een reeks congressen in de stad. Maar die worden óf afgelast óf verplaatst. 'We missen veel reserveringen van groepen en van internationale gasten die niet meer mogen reizen.'

Een aantal congressen wordt verschoven naar later dit jaar, maar dat maakt het er voor Van Dalfsen niet gemakkelijker op. 'In september zijn we nu eigenlijk volgeboekt. Het is niet zo eenvoudig om dan mensen hier onder te brengen.'

Vakantie-uren opmaken

Ook in de twee restaurants van Hotel Prinsenhof loopt het hard terug. 'We merken dat mensen minder uitgaan. Zeker mensen die in een risicogroep zitten.' Een deel van het personeel wordt niet meer ingepland of is naar huis gestuurd en mag vakantie-uren gaan opmaken.

Niettemin heeft Van Dalfsen weinig zin om te gaan 'panikeren'. Het hotel heeft wel wat 'spek op de botten', zegt hij. Prinsenhof kan dus wel wat schade hebben. Maar het moet geen maanden voortduren.

Grote diners

Tanja Tuinstra is samen met Steven Klein Nijenhuis eigenaar van sterrenrestaurant Herberg Onder de Linden in Aduard. 'Het is verschrikkelijk', stelt ze bedroefd vast. 'Het begon deze week, groepen van dertig man die afzeggen. Alle zakelijke groepen en internationale gasten annuleren.'

Een groot bierdiner voor vijfhonderd man dat half april zou zijn is eveneens geannuleerd. Onder de Linden zou er één van de vijf gangen verzorgen. En ook een diner volgende week voor honderd gasten op het provinciehuis gaat niet door. 'Alles was al in kannen en kruiken.'

Ik kan me niet herinneren dat we eerder zo'n slechte vrijdag of zaterdag hebben gehad Tanja Tuinstra - Herberg Onder de Linden

'Je kunt niks, je hebt wel je kosten en het personeel wordt doorbetaald, maar er komt niks binnen. Voor vanavond hebben we twee tafeltjes en morgen een tafel van tien. We moeten het van de vrijdag en zaterdag hebben, maar ik kan me niet herinneren dat we eerder zo'n slechte vrijdag of zaterdag hebben gehad.'

Het was nogal een contrast, zegt de gastvrouwe. 'Terwijl wij vanmiddag dure wijnen aan het proeven waren, annuleren ondertussen onze gasten en komt er niks binnen.'

No shows

Behalve met annuleringen heeft Hotel Schimmelpenninck Huys aan de Oosterstraat ook te maken met no-shows. Acht gasten en gezelschappen kwamen zonder af te zeggen gewoon niet opdagen, zegt de receptioniste. Niettemin is halverwege de donderdagmiddag nog meer dan de helft van de kamers gevuld. 'We houden er wel reling mee dat het financieel zwaar gaat worden', zegt de dame aan de telefoon.

Bij Apollo Hotel in de stad is het niet veel anders. 'We kunnen er niet omheen', vertelt manager Nick Sweertman, die zo'n 105 kamer tot zijn beschikking heeft. 'De gevolgen zijn voelbaar. De vooruitzichten leken goed, we zouden topmaanden beleven. We liften mee op de congressen, maar die worden afgeblazen.'

Nuchter

In het uiterste zuidoosten van de provincie bij Hotel Boshuis in Ter Apel heeft de malaise nog niet toegeslagen. 'Van de acht kamers die we hebben zijn er zeven bezet', verklaart Ineke Porrenga van het etablissement. 'We merken er niks van. Ons personeel is goed gezond, we blijven nuchter en doen gewoon ons ding.'

Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus