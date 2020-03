Forum Groningen sluit vanaf vrijdag 'voorlopig' z'n deuren

'We zijn een populaire plek geworden waar mensen graag komen', zegt directeur Dirk Nijdam. 'Dat is in principe heel fijn, alleen nu even wat minder.'

1500 man op piektijden

Op een gemiddelde dag trekt het Forum zeven- tot dertienduizend mensen. Op de piektijden, zo rond het middaguur, zijn dat zo'n 1500 man.

'En dat zijn behoorlijk wat meer dan de grens van de 100 mensen in de richtlijnen van de regering', zegt Nijdam. 'Daar willen we dan ook niet te veel discussie over, want dat zijn heel wat mensen op een kluitje. Dus nemen we onze verantwoordelijkheid, en gaan we voorlopig dicht.'

Ik vind het heel vervelend om de hut te sluiten, maar met de richtlijnen van het RIVM kan ik niet anders Dirk Nijdam, directeur Forum Groningen

Voorlopig? Nijdam: 'Ja, we willen even kijken hoe één en ander zich ontwikkelt. Misschien kunnen de kleine arthouse-filmzalen in de loop van volgende week wel weer open.'

Vervelend

Nijdam had voor hij het besluit nam om voorlopig te sluiten contact met verschillende (overheids)instanties en vergelijkbare instellingen zoals theaters en musea.

'Ik vind het heel vervelend om de hut te sluiten', zegt hij, 'maar met de richtlijnen van het RIVM in de zak kan ik niet anders. De mensen kunnen van buiten nog een foto van het gebouw maken, maar dat is alles wat ik ze aan kan bieden.'

