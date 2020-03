'Als iedereen nu alleen aan zichzelf denkt, dan wordt het heel ingewikkeld'

Een leeg schap in een supermarkt in Eelde, waar normaal gesproken wc-papier staat (Foto: RTV Noord)

Inge, een medewerkster van een supermarkt in Appingedam, merkt dat mensen extra inslaan. 'Het vliegt de winkel uit. Nu het virus in Groningen is, zijn ze aan het hamsteren. De bakken groente zijn leeg, normaal zijn die allemaal gevuld, zegt ze donderdagmiddag.'

'Mensen nemen voorzorgsmaatregelen om genoeg in huis te nemen. Vooral brood vliegt de winkel uit, mensen willen de vriezer vol hebben.'

Tegengeluiden

Er zijn ook andere geluiden. Volgens sommige berichten valt het met het hamsteren wel mee.



Burgemeester Schuiling van Groningen zegt dat er geen enkele aanleiding is om boodschappen te hamsteren. 'Laten we gewoon een beetje nuchter blijven.'

Elkaar helpen

'Juist op die manier help je elkaar', zegt Schuiling. 'Er is een aantal beperkte voorzorgsmaatregelen dat we moeten treffen, bijvoorbeeld bij evenementen, en dat is ook vrij logisch', zegt Schuiling. Hij doelt daarmee op de maatregel van het kabinet om bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen komen af te gelasten.

'Maar als iedereen zich nu opeens heel gek gaat gedragen, of alleen nog maar aan zichzelf denkt, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. Kortom: we moeten gewoon boodschappen doen. Het is niet zo dat alle supermarkten straks weken dichtgaan, dus ik zou niet aan het hamsteren slaan.'



