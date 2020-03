Staatssecretaris: 'Resultaten ketenmariniers Ter Apel zijn nog niet zichtbaar'

'Er wordt hard gewerkt om de overlast in Ter Apel in bedwang te krijgen. Dat is nog niet gelukt en moet veel beter.'

Dat zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) donderdag in de Tweede Kamer. Ze reageerde op de kritiek van de lokale VVD in Westerwolde.

De VVD in Westerwolde was verbolgen over de uitspraken van Broekers-Knol in het televisieprogramma 'De Hofbar'. 'Ze bagatelliseerde min of meer de problemen in het dorp', stelt de lokale afdeling. Ze besloten contact te leggen met Tweede Kamerlid Bente Becker.

Overlast

Ter Apel ervaart al langere tijd overlast van een groep asielzoekers. Ze zorgen onder andere voor overlast in het openbaar vervoer en plegen winkeldiefstallen.

In mei vorig jaar zijn daarom zogenaamde ketenmariniers aangesteld. Zij moeten ervoor zorgen dat de overlast in Ter Apel wordt verminderd. Er zijn veel nieuwe maatregelen ingevoerd, maar de criminaliteitscijfers, onder de groep overlastgevende asielzoekers, zijn niet afgenomen.

Becker zei in de Tweede Kamer dat ze hoort dat de overlast nog niet is verbeterd in Ter Apel. Ze wil weten of er met man en macht gewerkt wordt om de situatie de verbeteren.

Maatregelen

Broekers-Knol zegt daarop dat er maatregelen zijn genomen en dat er hard wordt gewerkt. Ze zegt daar ook gelijk bij dat de positieve resultaten nog moeten verschijnen, maar dat dit op andere plaatsen al wel is gelukt.

En dat geeft de staatssecretaris hoop: 'De plaatsen waar het wel succes heeft geeft mij vertrouwen dat de aanpak werkt en dat die op termijn ook op andere plaatsen succes zal hebben', zegt de Broekers-Knol.

Nog niet opgelost

Volgens liberaal Richard ter Veen van de VVD in Westerwolde is daarmee de kous af. 'We wilden horen dat er wel degelijk een probleem is in Ter Apel dat nog niet is opgelost. We willen dat de staatssecretaris dat erkent en haar uiterste best doet om dat op te lossen', laat hij weten. 'Gelukkig heeft ze het bij deze rechtgezet.'

Ter Apel is de eerste plaats in Nederland waar de ketenmariniers van start zijn gegaan. Iets minder dan een jaar geleden gebeurde dat op initiatief van voormalig staatssecretaris Mark Harbers. De aanpak werd gezien als een 'onorthodoxe aanpak'.

