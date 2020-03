Microbioloog denkt dat scholen alsnog dicht gaan vanwege coronavirus

Dat voorspelt microbioloog Alex Friedrich van het UMCG.

Hij is blij met de door het kabinet afgekondigde maatregelen, zoals het schrappen van evenementen met meer dan honderd bezoekers. Friederich dringt daar al langer op aan.

De microbioloog begrijpt ook dat scholen vooralsnog openblijven, met name zodat ouders niet thuis hoeven te blijven voor hun kinderen en gewoon blijven werken.

Friedrich: 'Bij verpleegkundigen, artsen, politie, brandweer kan ik me dat heel goed voorstellen. Bij anderen eigenlijk ook.'

Kwestie van tijd

Toch is het een kwestie van tijd voordat de scholen dichtgaan, zegt Friedrich. 'We weten dat in een epidemie zo'n maatregel samen met thuisisolatie hoog effectief is. En er is een window of opportunity; een moment waarop je het moet doen. Als je dat momentum niet pakt, hoef je het niet meer te doen. Dan heeft het geen effect meer.'

Friedrich wijst erop dat dat in Italië zo was. Daar waren ze volgens hem te laat met het dicht doen van scholen, waardoor het effect klein was.

Afhankelijk van de situatie

Moet het dan niet nu al? 'Het heeft nog wel een paar dagen tijd. Volgende week is het moment waarop je besluiten moet nemen, afhankelijk van de situatie.'

Sluiting van scholen zou effectief zijn, omdat het plekken zijn waar veel mensen samenkomen.

Wel overdragen

Dat kinderen minder snel ziek worden betekent niet dat op scholen geen overdracht van het virus is, stelt Friederich.

'Er wordt waarschijnlijk niemand ziek maar ze kunnen wel overdragen. Dus als je scholen openlaat, laat je kinderen of kleinkinderen dan niet oma en opa bezoeken. We moeten diegenen beschermen die doodziek kunnen worden of kunnen overlijden aan deze infectie.'

