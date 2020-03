Veiligheidsregio roept op tot kalmte: 'Laat je niet gek maken door geruchten'

Alle burgemeesters uit onze provincie kwamen donderdagavond bijeen in de Veiligheidsregio om de gevolgen van het coronavirus te bespreken. De boodschap na afloop is er vooral één van kalmte: 'Laat je niet gek maken.'

Als Veiligheidsregio hebben de burgemeesters vaker met een crisis te maken. Is het een grote brand, dan is dat zichtbaar voor iedereen en is de opdracht helder: de brand moet geblust worden. Maar nu hebben we te maken met een onzichtbare crisis.

Vele onzekerheden

'Elke crisis heeft zijn eigen kenmerk', vertelt Koen Schuiling als voorzitter van de Veiligheidsregio. 'Het bijzondere kenmerk hiervan zijn de vele onzekerheden.'

Het virus is een virus dat we niet goed kennen, legt hij uit. 'We weten niet precies hoe het zich ontwikkelt, maar soms is dat in het leven nu eenmaal zo. Het zit alleen in onze aard om altijd iets te willen doen.'

Schuiling refereert daarbij aan mensen die extra inkopen doen. 'Terwijl dat nergens op slaat', aldus de burgemeester van Groningen. 'Of mensen die hun kinderen thuis willen houden, terwijl dat niet nodig is.'

Zo zit het leven in elkaar

De burgemeesters constateren dat een deel van hun inwoners het moeilijk te aanvaarden vindt dat ze niets kunnen doen. 'Zo zit het leven soms in elkaar', zegt Schuiling daarover.

Een aantal burgemeesters vlak na hun vergadering

Gekmakende geruchten

Hij roept inwoners van Groningen op om vertrouwen te hebben in de gezondheidsdiensten en niet elk bericht op bijvoorbeeld sociale media te geloven.

'Ik zie dat er geruchten worden verspreid die onrust veroorzaken, maar die nergens op slaan. Luister daar niet naar, je maakt jezelf knettergek en het is nergens voor nodig. We moeten er op vertrouwen dat we het melden wanneer er iets te melden is. Dat vraagt van ons eerlijke communicatie, dus dat doe ik nu.'

