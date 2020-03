Ondernemer over afgeblazen beurs: 'Dit is wel balen'

'Dit is wel balen', zegt ondernemer Anna Oosterom. Ze staat even stil en kijkt wat beduusd naar een stapel dozen. Daar zitten haar lampen in. Die had ze graag willen verkopen.

Maar de beurs Wonen & Co in MartiniPlaza is donderdagmiddag afgeblazen nadat het kabinet besloot om tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan honderd aanwezigen af te gelasten.



Spullen direct weer inpakken

'We waren 2,5 uren lekker bezig. Het was weliswaar minder druk dan vorig jaar maar toch was er interesse. En niet zozeer alleen in ons', vertelt Oosterom.

Maar toen kwam ineens de mededeling van het kabinet dat grote bijeenkomsten niet meer gehouden mogen worden. 'Bezoekers werden heel vriendelijk verzocht om de hal te verlaten. Het verliep allemaal erg rustig'.

Oosterom is donderdagavond bezig om alle spullen weer in te pakken net zoals een aantal andere ondernemers. Normaal zouden er op dit tijdstip duizenden bezoekers zijn.

'Fijn als besluit eerder was genomen'

'We hebben begrip voor het besluit van het kabinet, want je gezondheid staat voorop. Het was alleen fijner geweest als de keuze eerder was genomen. Toen bijvoorbeeld ook in het buitenland bijeenkomsten werden verboden. De hele week tijdens het opbouwen had ik al een onderbuik gevoel en zat ik met de vraag of het door zou gaan', vertelt Anna Oosterom.

Dat bijeenkomsten door het coronavirus niet meer kunnen plaatsvinden heeft grote gevolgen voor de entertainment-sector. MartiniPlaza vreest grote gevolgen.

Gevolgen zijn groot

'Congressen, theatervoorstellingen, beurzen, sportwedstrijden. Alles gaat niet door. De gevolgen zijn groot' zegt Willem de Kok, directeur van MartiniPlaza. 'Als we nu drie weken stil liggen dan gaan we dat merken in onze financiële huishouding. We hadden een goede begroting. We kunnen wel wat dragen maar niet in het oneindige'.

Sommige evenement kunnen misschien verplaatst worden. Maar als evenementen echt afgelast moeten worden dan is de 'financiële strop veel groter', stelt de directeur. Hij houdt de bezoekers en de mensen die een kaartje hebben gekocht via de website op de hoogte.

'Goed dat er duidelijkheid is'

De directeur van MartiniPlaza merkt dat het personeel geschrokken is. 'Iedereen is wel geraakt door dit besluit. Dat we helemaal stil komen te liggen is niet een scenario waar we aan gedacht hadden. Maar de deskundigen hebben er verstand van en het is goed dat er nu duidelijkheid is'.

De receptie van MartiniPlaza.



Aanspraak op regelingen

MartiniPlaza wil de schade nu zo beperkt mogelijk houden. Mochten er echt grote financiele problemen komen dan hoopt De Kok dat er geld vanuit Den Haag komt en er aanspraak kan worden gemaakt op bepaalde regelingen.

