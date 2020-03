Ook kerken sluiten deuren: 'Coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn'

In Stad laten onder meer de Martinikerk, de Nieuwe Kerk, de Sint Jozefkathedraal en de Stadskerk aan de Friesestraatweg kerkdiensten niet doorgaan. Ook in andere delen van de provincie is dit het geval.

Duidelijke grens

Volgens bisschop Ron van den Hout gaan de katholieke kerken in het hele bisdom (dus in heel Groningen, Drenthe en Friesland, red.) een stapje verder dan het kabinet voorschrijft.

'In ons bisdom worden alle diensten afgelast. Het leek ons helderder om een duidelijke grens te trekken.' Volgens Van den Hout zorgt de grens van honderd mensen voor onduidelijkheid.

Tv-mis uitzondering

Enige uitzondering is Sneek, waar door KRO-NCRV komende zondag een tv-mis wordt opgenomen. Die wordt uitgezonden op NPO2. 'Die mis gaat wel door. Uiteraard met zo weinig mogelijk mensen. Maar op deze manier kunnen mensen thuis wel meevieren en -bidden.'

PKN ook dicht

Pieter Versloot, predikant van de Martinikerk in Stad, zegt dat ook alle kerken van de Protestantse Kerk in Groningen de deuren dichthouden. Al gaan vieringen met minder dan honderd mensen wel door. 'We volgen de lijn van de landelijke PKN.' Dat geldt ook voor de vrijgemaakt gereformeerde kerken, een andere christelijke stroming.

We gaan geen kerkje spelen Evert Jan Veldman - predikant Nieuwe Kerk Groningen

Alternatieven voor dienst

In verschillende kerken worden alternatieven aangeboden. Zo is op de website van de Stadskerk een livestream beschikbaar om een dienst mee te maken. Ook in de Nieuwe Kerk zijn plannen om op afstand een viering mee te kunnen maken.

Predikant Evert Jan Veldman benadrukt daarbij wel dat er 'geen kerkje gespeeld wordt'.

'Maar we zijn wel van plan om iets te gaan doen met muziek, zang en actualiteit. Er zijn wel vormen te vinden die in deze situatie toch authentiek kunnen zijn.' Dit alternatief is te beluisteren op kerkomroep.nl

Bezoek aan ouderen

Veldman merkt op dat veel ouderen in zijn kerk stiknerveus zijn door de crisis. Er zijn naast de Nieuwe Kerk veel meer kerken met een relatief grote groep oudere leden. Het is in veel kerken gebruikelijk dat deze mensen bezocht worden om over geloof en zingeving te praten.

Ik vind het belangrijk om bij ouderen maatwerk te blijven leveren Pieter Versloot - predikant Martinikerk Groningen

Op de vraag of deze oudere mensen nog bezocht worden, zegt Versloot: 'Ik bezoek er normaal veel. Maar in deze situatie informeer ik toch de kinderen maar om te vragen naar wat handig is en wat de mensen er zelf van vinden. Ik vind het belangrijk om maatwerk te blijven leveren. Sommige ouderen hebben liever dat ik hen wel bezoek, met het risico om ziek te worden. Anderen nemen liever helemaal geen risico.'

In de Columnakerk, een gemeenschap aan de Paulus Potterstraat in de Schildersbuurt in Stad waar veel ouderen kerken, is het beleid nu dat ouderen niet meer worden bezocht. 'Wij gaan niet bij mensen langs die oud of kwetsbaar zijn', legt dominee Theo Basoski uit.

Wij openen een telefoonlijn voor ouderen die hulp nodig hebben Jantinus Janssen - predikant van De Rank in Zuidhorn

Eenzaamheid ligt op de loer

De ouderenbond ANBO waarschuwde woensdag nog voor toenemende eenzaamheid onder ouderen door de coronacrisis. Meerdere predikanten beamen dit. De Rank, een grote vrijgemaakt gereformeerde kerk in Zuidhorn, opent daarom een telefoonnummer, waar mensen naartoe kunnen bellen die een probleem hebben of hulp nodig hebben.

'Dit telefoonnummer is ook open voor mensen die geen lid zijn van een kerk', benadrukt Jantinus Janssen, predikant in Zuidhorn. Ook Basoski meldt dat de telefoon een belangrijk middel is om met mensen in contact te komen die hulp nodig hebben. Ook roept hij kerkleden op om goed om te kijken naar mensen in hun omgeving.

Het leven is een rat race geworden. Dat komt nu tot stilstand, en dat geeft ook wel rust Pieter Versloot - Predikant Martinikerk Groningen

'Mensen en samenleving zijn kwetsbaar'

Volgens zowel bisschop Van den Hout als predikant Pieter Versloot laat de coronacrisis zien dat mens en samenleving niet onaantastbaar zijn.

'Alles is in ons land zo goed geregeld. Maar zo'n virusuitbraak, afkomstig van de andere kant van de wereld, drukt ons wel op het hart dat we kwetsbaar zijn', aldus de bisschop.

Dit gegeven geeft Versloot naar eigen zeggen aan de andere kant ook wel weer rust. 'Ik wilde gaan zwemmen, maar dat kon niet doorgaan. Het voetbal van mijn zoontje is ook afgelast. Het maakt mij wel bewust van het feit dat het leven een rat race is geworden. Dat komt nu tot stilstand, en dat geeft ook wel rust.'

Een ander effect is volgens Versloot dat we ons door de coronacrisis extra bewust worden van de kwetsbare groepen in de samenleving. Volgens hem is het belangrijk daar oog voor te hebben.

