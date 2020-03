Tips: Zó houd je het hoofd koel in tijden van corona

Het coronavirus is het gesprek van de dag en beheerst misschien je leven wel zo langzamerhand. Hoe kun je in alle hectiek alsnog je rust bewaren? De Groningse psychiater Carl Blijd geeft een aantal waardevolle tips.

Het is volgens hem vooral zaak je niet bang te laten maken door alle berichtgeving rond het coronavirus. 'We moeten elkaar niet gaan besmetten met de angst.'

Geestelijke quarantaine

'Wat heb je onder controle en wat niet? Het heeft geen zin om jezelf geestelijk in quarantaine te plaatsen', stelt Blijd. 'Want dat gebeurt als mensen er zó mee bezig zijn. En dat is het laatste dat je moet doen.'

Nuttige tips

Blijd heeft een advies voor mensen die het lastig vinden om nuchter te blijven, nu de ontwikkelingen rond het virus zich snel opvolgen.

'Bedenk: wat kan ik er aan doen? Het is een volledig nieuw fenomeen voor ons. Wij willen altijd alles onder controle houden. Het wordt steeds groter, we zitten met onze neus bovenop het nieuws en kijken vijf keer per dag naar het journaal en op Twitter. En dat maakt het nog groter.'

Besteed geen energie aan de dingen waar je niets aan kan doen. En vertrouw op de autoriteiten Carl Blijd - psychiater

Heb vertrouwen

Het devies volgens Blijd is om te bedenken: wat heb je onder controle en wat niet?

'Besteed geen energie aan de dingen waar je niets aan kan doen. En vertrouw op de autoriteiten. We hebben een heel goed zorgsysteem, er is de RIVM, burgemeesters die vertellen wat er nodig is. En waar nodig wordt er opgeschaald.'

'Extra testen doen is niet nodig, dat lijdt alleen maar tot meer zorgen. En we moeten zuinig zijn op ons zorgpersoneel. Dat moeten we ook goed benutten.'

