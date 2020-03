Meer ziekmeldingen bij mbo-scholen: 'Zo'n 70 procent is aanwezig'

'Verder is het een rustige dag', zegt bestuursvoorzitter Wim Moes van het Alfa-college. Volgens hem zijn er geen studenten of personeelsleden van het Alfa-college positief getest op het coronavirus. 'Er is dan ook geen enkele onrust onder het personeel en de studenten.'

Geen gezamenlijke pauzes

Het Alfa-college heeft na de persconferentie over het coronavirus maatregelen genomen en houdt zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. De lessen gaan vooralsnog door.

De school schrapt alle bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen komen. Ook stelt de school excursies uit. Daarnaast worden de pauzes gespreid. 'Er wordt in de lokalen gegeten', aldus Moes. 'Zo proberen we opstoppingen in de gangen te voorkomen.'

Op het Alfa-college probeert iedereen elkaar zo goed mogelijk voor te lichten over de gang van zaken op school. 'Ouders hebben veel vragen, ze zijn ongerust.'

Het zekere voor het onzekere

Op het Alfa-college zijn er momenteel meer ziekmeldingen dan normaal. 'Dat is een schrikeffect na de aankondiging van gisteren. Ik schat dat zo'n zeventig procent van de studenten aanwezig is, maar ik heb geen harde cijfers.'

Volgens Moes is niet iedereen die thuisblijft echt ziek. 'Sommige mensen nemen terecht het zekere voor het onzekere, omdat ze bijvoorbeeld thuis een ouder hebben zitten die in de risicogroep valt. Ook zijn er mensen die een chronische ziekte hebben die lijkt op verkoudheid, maar geen verkoudheid is. Om alle mogelijke ellende te voorkomen, blijven ze thuis.'

De stages van studenten van het Alfa-college gaan gewoon door. 'We volgen de richtlijnen van de bedrijven waar mensen stage lopen. Als iemand in de zorg meeloopt kan het zijn dat hij of zij thuis moet blijven. Ook zijn er mensen die stage lopen bij bedrijven waar iedereen nu thuiswerkt. Ook dat hoort erbij. Is een goed leermoment voor de student.'

Moes denkt, dat als de scholen open blijven, meer studenten gewoon naar school komen. 'Als het openbaar vervoer blijft rijden, komen de studenten gewoon weer naar school.'

Noorderpoort

Moes heeft veel contact met collega-mbo's, zoals het Noorderpoort. 'We hebben een hotline met die collega's. De aanpak voor de komende tijd stroomlijnen we.'

Ook bij het Noorderpoort merken ze dat er minder studenten naar school zijn gekomen. 'Harde cijfers heb ik ook niet, maar je merkt dat er minder leerlingen zijn', laat een woordvoerder weten.

