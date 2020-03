Jumbo-baas: 'Stop met inslaan, van alles is genoeg'

Nadat premier Rutte donderdagmiddag zijn coronapersconferentie had gehouden, schoten bij de Jumbo-supermarkten van de Maripaan Groep de verkopen de hoogte in. 'We draaiden kerstomzetten', zegt Anrico Maat van de Maripaan Groep.

Maar waar met kerst de rollades, kalkoenen en cranberry's de winkel uit vliegen, zijn nu de pasta's, blikproducten en vooral de familieverpakkingen toiletpapier hardlopers. In sommige supermarkten was donderdag door de coronapaniek geen toiletrol meer te krijgen. En ook brood en vlees zijn gewild. Die gaan de vriezer in, weet Maat.

De Jumbo-ondernemer rijdt deze vrijdagochtend van filiaal naar filiaal. Samen met zijn compagnon Paul Papo bezit hij met de Maripaan Groep vijftien Jumbo's in Noord-Nederland.

Corona-strategie

Maat blijft nog redelijk ontspannen onder de toegenomen drukte in zijn zaken. 'We komen nu als team wel wat meer bij elkaar om te zorgen dat het loopt zoals het moet.' Via een conference-call met de Jumbo-Leiding in het Brabantse Veghel is donderdag de strategie voor de komende tijd doorgesproken.

Daarin kwam ook de zorg aan bod die leeft over koopgedrag van het publiek, verklaart Maat. 'Na de persconferentie van Mark Rutte was er een grote groep mensen die ineens hun huis vol met boodschappen wilde hebben.'

Geen tekorten

Écht helemaal nergens voor nodig, aldus Maat. 'Er zijn geen tekorten. In geen enkel product. Alleen misschien de handgel is moeilijk aan te komen. Dat is van een heel klein artikel nu ineens een heel groot product geworden.'

De Jumbo-filialen krijgen hun producten aangeleverd via elf landelijke distributiecentra, waar leveranciers hun goederen afleveren. Het assortiment van de Maripaan Groep-winkels komt vooral van het distributiepunt in Beilen. De voorraden daar zijn op peil, zegt Maat.

Er zijn geen tekorten, van geen enkel product Anrico Maat - Jumbo-ondernemer

'Er zijn geen quoteringen in ons bestelsysteem, op wat voor artikel dan ook.' Wat de vestiging in de schappen wil hebben, wordt dus gewoon geleverd.

Dat blijft ook zeker de komende weken zo, verzekert Maat. Misschien dat er binnen een productgroep over een week of twee à drie een artikel niet voorradig is, maar dan is er waarschijnlijk wel een ander merk dat als vervanger kan dienen.

Italië en China

Zelfs niet in het assortiment producten uit Italië, waar heel het noorden op slot zit, voorziet Maat geen tekorten. Hooguit raakt op een bepaald moment, net als met artikelen uit China waar nu de fabrieken weer opstarten, de logistieke keten wat verstoord en komen er schommelingen in de aanvoer, aldus Maat. Veel meer dan dat zal het niet zijn, denkt hij.

Het hamstergedrag verstoort vooral het logistieke- en bestelproces van de Jumbo's. 'Wanneer een schap snel leegloopt, slaat ons bestelsysteem aan. Dat zorgt dan voor twee uitdagingen: hoe krijgen we de vrachtwagens naar de winkel en hoe krijgen we de doosjes uitgepakt en de producten in de schappen?'

Hoe krijgen we de vrachtwagens naar de winkels en de doosjes uitgepakt? Anrico Maat - Jumbo-ondernemer

Meer zorg dan over de voorraden in de winkels heeft Maat over de medewerkers en de klanten. 'We hebben een heel set van maatregelen ingevoerd, vooral gericht op hygiëne. We proberen zoveel mogelijk het handcontact uit het proces te halen, zo vragen we klanten nu om te pinnen en niet contant te betalen.'

Toegang reguleren

Een supermarkten kan bij drukte ook een plek zijn waar meer dan honderd mensen bijeen komen. Het kabinet vindt dat van zoveel mensen bijeen een te groot risico uitgaat. Meerdere scenario's hiervoor zijn de revue gepasseerd. Zo zou de toegang tot de Jumbo's gereguleerd kunnen worden zodat niet iedereen tegelijk de winkel in kan.

Ook bij diverse Albert Heijn-filialen leidde onrust over het coronavirus tot lege schappen. Volgens een woordvoerster van de grootgrutter uit Zaandam gaat de bevoorrading ook daar gewoon door. 'We blijven hardlopende producten aanvullen waar mogelijk.'

Op sommige momenten was het donderdag zo druk in de AH-webshop dat het even niet mogelijk was online artikelen te bestellen. Ondanks het coronavirus blijft het voor klanten de komende tijd gewoon mogelijk om boodschappen te doen bij hun Albert Heijn in de buurt, verzekert het concern.

Toiletpapiercampagne

Dat juist vrijdag Jumbo-concurrent Albert Heijn in landelijke kranten paginagroot met toiletpapier adverteert moet wel toeval zijn, zegt Jumbo-ondernemer Anrico Maat. 'Dat soort campagnes worden minstens twee maanden van tevoren gepland.' Of toch niet helemaal toeval? Want het trekt ook klanten naar de winkel. Nee, zegt Maat, 'Supermarkten zijn nu niet gebaat bij dergelijke acties.'

Lees ook:

- Lees alles over het coronavirus