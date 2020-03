Scherven rapen na geschrapte concerten: 'Zagen het al een beetje aankomen'

Honderden concerten, voorstellingen en andere culturele evenementen in onze provincie die in de maand maart gepland stonden, zijn geschrapt. Maar dat betekent niet dat medewerkers van theaters en podia rustig achterover kunnen leunen.

Renate Meijering van SPOT Groningen, de organisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, is samen met collega's bezig om nieuwe data te zoeken voor de afgelaste evenementen.

'We zagen het al een beetje aankomen', zegt ze. 'Maar na de persconferentie was het helemaal helder: tot het eind van de maand geen evenementen.'

'Duizenden bezoekers komen niet'

De afgelastingen zijn vanuit gezondheidsoverwegingen weliswaar goed te verklaren, toch is de maatregel een hard gelag voor iedereen die zich al een poosje had verheugd op één van de optredens.

Pluksgewijs informeren we bezoekers en hopen ze meer te kunnen vertellen over de nieuwe datum van een show Renate Meijering - SPOT Groningen

Meijering: 'Dit weekend hadden we net een première staan van het Noord Nederlands Toneel. Vanavond zou zangeres Maan voor een uitverkochte zaal optreden, BLØF zou in maart twee avonden voor een volle zaal spelen en Pieter Derks zou volgende week komen, net als de Russische meesterpianist Grigory Sokolov. Dan hebben we het over duizenden bezoekers die niet komen.'

Verplaatsen

Die bezoekers ontvingen een e-mail of sms'je met de mededeling dat concerten en voorstellingen in De Oosterpoort en Stadsschouwburg deze maand zijn geschrapt. Slechts een enkeling stond woensdagavond toch voor een dichte concert- of theaterzaal.

'We stonden klaar met de kannen koffie voor het geval dat, maar nagenoeg iedereen was al op de hoogte', vertelt Meijering. 'Na zes uur 's avonds nam ook het aantal mailtjes en telefoontjes van bezoekers met vragen af. We proberen nu om voorstellingen en concerten direct te verplaatsen. Pluksgewijs informeren we bezoekers en hopen ze meteen meer te kunnen vertellen over een nieuwe datum van een show.'

De schade is op dit moment nog niet duidelijk, maar het gaat om grote bedragen Renate Meijering - SPOT Groningen

Vrijdag zijn de programmeurs van SPOT Groningen dan ook de hele dag druk bezig om voor de geplande evenementen van deze maand een andere datum te regelen. 'Al is dat nog niet zo makkelijk, want bij alle theater- en concertlocaties zijn ze aan het bellen. Daarnaast heb je te maken met tourschema's en drukke agenda's', zegt ze.

Financiële gevolgen

De afgelastingen zullen hoe dan ook financieel hun sporen nalaten, weet Meijering. 'De schade is op dit moment nog niet duidelijk, maar het gaat om grote bedragen', zegt ze. 'We hopen zo snel mogelijk over te kunnen gaan op de orde van de dag, maar dat is geen reëel scenario. We kunnen niet in de toekomst kijken, dus het blijft onzeker.'

