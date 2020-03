'Tegenwoordig vind ik een lach het belangrijkste'

Hoewel het geen familiebedrijf meer is, heeft Kampen Industrial Care in Groningen er nog wel alle kenmerken van. Sfeer, gemoedelijkheid en aandacht voor elkaar tekenen de sfeer in het bedrijf dat ooit begon als de smederij van Anjes Kampen in Thesinge.

Eind februari werd de verhuizing vanuit Hoogezand naar de Narvikweg in Groningen gevierd met een officiële opening. In 1947 begon Kampen zijn bedrijf in Thesinge. Anjes was een ondernemer pur sang. De man verhuurde in het dorp kamers en reed zelfs in een taxi rond om mensen naar de Stad te brengen.

Het pand van Kampen Industrial Care in Groningen. Foto: Theo Sikkema/RTV Noord



Groei door gaswinning

In 1968 verhuisde Kampen met zijn bedrijf naar Hoogezand, waar zoon Arend het roer op een gegeven moment overnam. Het bedrijf groeide door de gaswinning als kool, omdat de NAM vanaf het begin van de aardgaswinning een belangrijke klant werd.

Van leidingen tot afsluiters

Tegenwoordig is Kampen een technische dienstverlener. Gespecialiseerd in leidingwerk (zowel staal als kunststof), maar ook revisie van bijbehorende pompen, kranen, ventielen en afsluiters. De zogeheten appendages. De crisistijd was roerig en bracht ook dit bedrijf zorgen. De storm werd doorstaan en momenteel verdienen ruim 100 medewerkers, inclusief inleners, hun brood bij Kampen. Goed voor een groeiende omzet van momenteel zo'n 10 miljoen euro per jaar.

Arnold Bakker (47) uit Wedde had een goede baan, maar het ondernemersbloed ging stromen. Zijn oog viel op een vacature bij Kampen en in 2001 werd hij de rechterhand van de directeur, die in 2005 plots vertrok. 'Ik heb me gemeld bij de toenmalige eigenaar Arend Kampen met de melding dat ik directeur wilde worden.' En toen zich in 2007 een overnamekandidaat meldde ging Bakker nog een stap verder.

Landelijke ambitie

Per 1 januari 2009 was hij directeur eigenaar. 'Het was midden in de crisis, maar het lukte om de financiering rond te krijgen. Ik had toen nog de ambitie om een landelijke speler te worden en als het lastig is dan stroop ik de mouwen iets verder op.' Er werden vestigingen elders in het land geopend om de dadendrang kracht bij te zetten.

Ik ben altijd de realiteit onder ogen blijven zien, maar je moet nooit de hoop verliezen Arnold Bakker - directeur Kampen Industrial Care

Vel over de oren

Een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van de onderneming was het binnenhalen van een project bij de bouw van de RWE-centrale in de Eemshaven in 2011. Het had een waarde van bijna 5 miljoen euro, maar er ging van alles mis. 'Bij grote projecten wordt het vel je vaak over de oren getrokken en we hadden niet de ervaring om hier goed genoeg mee om te kunnen gaan.'

'Nooit de hoop verliezen'

Financieel verliep het project verre van naar wens. Het bracht Kampen stevig in problemen. 'In die fase van de crisis leken bedrijven al gauw overgeleverd aan het humeur van de banken.' Er werd nadrukkelijk een beroep gedaan op Bakker zijn ondernemersgeest. 'Ik ben altijd de realiteit onder ogen blijven zien, maar je moet nooit de hoop verliezen. Als ondernemer je mensen blijven stimuleren en de koe bij de hoorns vatten.'

Hulpvraag

De vraag was wie Kampen uit de brand wou helpen. Bakker ging naar de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en stelde de hulpvraag. Dat pakte gunstig uit. Eind 2012 stapte de NOM in. Op die manier kon een solide financiële basis onder Kampen gelegd worden. Het lukte zelfs om de vaste kern van medewerkers aan het werk te houden. Slechts drie mensen kregen gedwongen ontslag.

'We moesten eerst wel een beetje op de blaren zitten.' Zo werden de eerder aangekochte bedrijven in IJmuiden en Hoogvliet afgestoten. 'We gingen terug naar de kern en de basis. Met professionaliteit, flexibiliteit en vanuit passie trots zijn op wat we doen. '

Van grootste naar beste

In 2018 werd de focus gelegd op het bedienen van de industrie in Noord-Nederland. 'We willen niet meer de grootste worden, maar wel de beste.' De vestiging in Velsen-Noord werd eind 2019 verkocht, waardoor volledig geconcentreerd kon worden op het werk vanuit Hoogezand. 'Daar ligt veel historie, maar we hadden op een gegeven moment zes verschillende werkplaatsen. Dat werkte niet efficiënt.'

Aan de Narvikweg kwam een aantrekkelijk pand vrij. 'De mogelijkheid ontstond om het daar organisatorisch op de gewenste manier in te richten. Met als belangrijkste pijlers projecten plus service en onderhoud.' Het zorgt volgens Bakker voor meer efficiency en een professionelere uitstraling.

Ik ben veel te enthousiast en wil te veel. Ik moet afgeremd worden Arnold Bakker - directeur Kampen Industrial Care

Nieuwe weg

Kampen is in een nieuwe weg ingeslagen. 'Bij opdrachtgevers verdwijnen capaciteit en competenties op het gebied van techniek. Ze hebben het personeel niet meer of het ontbreekt aan tijd. Techniek wordt ingewikkelder. Daar spelen we op in. We maken zelf tekeningen en sluiten leidingen aan. Dit combineren met de feitelijke uitvoering van het werk is voor ons ideaal.'

Markt transparanter

In een veranderde markt. '15 jaar geleden had een project een hoofdaannemer met onderaannemers. Dit zorgde voor een stapeling van marges. Wat leidde tot belachelijke hoge prijzen. De markt is inmiddels een stuk transparanter geworden. De taart wordt beter verdeeld.'

Groot, groter, grootst. Dat slaat op de valkuil van Bakker. 'Ik ben veel te enthousiast en wil te veel. Ik moet afgeremd worden. Ik heb inmiddels voldoende mensen om me heen verzameld die me corrigeren als het nodig is.'

Lach het belangrijkste

De ervaringen van het afgelopen decennium hebben de ondernemersdoelstelling van Bakker veranderd. 'Eerst wilde ik vier vestigingen, 40 miljoen omzet en 200 man personeel. Tegenwoordig vind ik een lach het belangrijkste. Het met zijn allen doen daar gaat het om.'

Je mag gewoon laten zien wat goed gaat en waar je sterk in bent Arnold Bakker - directeur Kampen Industrial Care

'Trots is iets wat me drijft'

Ondanks dat het formeel geen familiebedrijf meer is hecht Bakker eraan om de kernwaarden vanuit het verleden te koesteren. 'Met ups en downs zijn we overeind gebleven. In een cultuur en sfeer met aandacht voor elkaar. Iets waar we trots op mogen zijn. Trots is iets wat me drijft. Je mag gewoon laten zien wat goed gaat en waar je sterk in bent.'