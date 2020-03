'Houd met corona-ondernemen het hoofd boven water'

De tafeltjes in het restaurant wat verder uit elkaar, alleen de oneven rijen in de bioscoop verkopen en boodschappen bij de balie klaarleggen. NoordZaken-expert en innovatiedeskundige Eelko Huizingh denkt in onorthodoxe oplossingen. Corona-ondernemen noemt hij dat.

Door Eelko Huizingh

Bevriezen, vluchten of vechten. Dat zijn de drie primaire reacties van de mens op een crisis. Bevriezen en vluchten zijn pijnlijk, vechten biedt kansen. Heb je als ondernemer het lef en de creativiteit om terug te vechten?

Een crisis is een ogenblik dat alles anders wordt. Dat business as usual niet meer werkt. Het coronavirus zorgt voor zo'n situatie. Corona is hier en we gaan waarschijnlijk de volle lading krijgen. Dus wat doe je als ondernemer?

Moment van de waarheid

In het Nederlands heeft het woord 'crisis' een negatieve lading. In de oorspronkelijke Griekse betekenis is het echter een neutrale term. Het is verbonden met werkwoorden zoals scheiden, schiften en beslechten.

Een crisis is een 'moment van de waarheid', waarop het kaf van het koren wordt gescheiden. Het Chinese woord voor crisis bestaat zelfs uit twee tekens: een voor kans en een voor bedreiging.

De Nederlandse interpretatie van 'crisis' is ontmoedigend, een zware storm die we zo goed mogelijk moeten uitzitten. Hopelijk overleven we het en dan zien we wel weer! Vrouwen en kinderen eerst!

Alert

De Griekse en Chinese interpretatie van 'crisis' maakt ons echter alert: dit is het moment van erop of eronder.

Corona is hier, maar je klanten zijn er ook nog altijd, althans gelukkig het merendeel. Ze komen alleen niet meer in de winkel, hotel of restaurant. Toch hebben ze nog steeds dezelfde behoeften, zoals eten, drinken, vermaak, kleding en allerlei andere producten. Maar ze durven niet meer bij je te komen. Wat nu?

Het antwoord is wat een ondernemer altijd hoort te doen: klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Als Mohammed niet bij de berg komt, moet de berg maar naar Mohammed.

Barrières verlagen

Dit is dus het moment om klanten te wijzen op je website. Veel winkeliers zijn aarzelend om via internet te verkopen, want ze hebben klanten liever in hun winkel. Daarom verbinden ze kosten aan bezorging en is afhalen gratis. Lijkt mij slim om dat nu te veranderen. En om het online assortiment te vergroten.

Kijk ook eens goed naar de kwaliteit van je online dienstverlening: hoe snel reageer je op mailtjes? Kunnen klanten via een online chat-functie vragen stellen? Hoe ziet de retourregeling eruit?

Wees niet bang voor onorthodoxe oplossingen. Iedereen snapt dat het bijzondere tijden zijn Eelko Huizingh – innovatiespecialist

Verdiep je in de vraag waarom klanten in coronatijden niet meer komen. Hoe kun je die barrières verkleinen? Heb je een modezaak? Bied dan klanten aan dat ze de nieuwste collectie thuis kunnen passen. Heb je een restaurant-zonder-gasten? Je kunt ook maaltijden bezorgen.

Als klanten nog wel naar de winkel willen komen, maar aarzelend zijn om rond te lopen: laat ze dan bij de balie de gewenste spullen afhalen. Dat zou voor bijvoorbeeld een bouwmarkt goed kunnen werken.

Vraag je klanten

Corona-ondernemen is gewoon ondernemen met een extra beperking. Experimenteer en vertel je klanten over hoe je de zaken oplost.

Geen creatief idee? Vraag het je klanten. Of kijk naar bedrijven die ook nu succesvol zijn en bedenk hoe je hun oplossing kunt kopiëren. Wees niet bang voor onorthodoxe oplossingen. Iedereen snapt dat wij in bijzondere tijden leven.

Als klanten niet meer in grotere groepen willen verkeren, zorg dan dat er alleen kleine groepjes in de zaak zijn. Een restaurant kan de tafeltjes verder uit elkaar zetten, een bioscoop kan de oneven rijen leeg laten. Natuurlijk kost dat omzet, maar een lege zaal is duurder.

Ondernemen is inspelen op kansen en bedreigingen. Het vergt dat je je inleeft in klanten. Dat verandert corona niet. Corona verandert wel wat en hoe klanten dingen willen. Zorg dat je het aanbod daarop aanpast. Daarmee wordt corona een prachtige gelegenheid om ondernemerschap te tonen en klanten te binden.

Mijn tips: Hoe maak je van corona een kans?

- Analyseer waarom klanten niet meer komen of kopen

- Bedenk creatieve oplossingen die die beperkingen wegnemen, omzeilen of verkleinen

- Vraag klanten om tips en kijk hoe andere bedrijven het doen.

- Experimenteer met oplossingen

- Kies wat werkt en verbeter dat stap voor stap

- Vergeet niet te communiceren naar klanten: ook zij moeten weten dat het bij jou geen 'business as usual' meer is.

Dr. Eelko Huizingh is universitair hoofddocent innovatiemanagement, directeur van expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Innovatiemanagement.