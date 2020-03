'Het leek een boze droom, maar we zitten midden in een nachtmerrie'

Hoe is het om te wonen in een gebied waar het openbare leven al weken stilligt, zoals Noord-Italië? Voormalig volleybalinternational Henriette Weersing uit Winschoten weet er alles van.

'Je mag hier alleen je huis uit voor urgente dingen. En supermarkten adviseren om alleen eerste levensbehoeften te kopen.'

Winkels en kroegen dicht

De 54-jarige Weersing woont met haar man in het Italiaanse Cervia. Dat is twintig kilometer ten noorden van Rimini, één van eerste gebieden in Italië waar strenge coronamaatregelen van kracht werden. Winkels, restaurants en kroegen zijn dicht en kinderen kunnen al drie weken niet meer naar school.

Zelf voelt Weersing zich kerngezond. 'Maar het is wel oppassen geblazen hier', vertelt ze. Weersing had een maand geleden niet verwacht dat het virus zo snel om zich heen zou grijpen.

'In het begin lees je erover en denk je: oei, het gaat wel snel met het aantal besmettingen. Toch is het dan nog een ver-van-je-bedshow. In Lombardije was en is het veel erger. Maar opeens waren daar de eerste besmettingen in Rimini, hier in de buurt. Dan komt het wel dichtbij.'

Er is hier een hoop veranderd. En met een snelheid die niemand verwacht had Henriette Weersing - Woont in Italië

Boze droom

Toen haar regio eenmaal getroffen was, ging het snel. 'Er is hier een hoop veranderd. En met een snelheid die niemand verwacht had.'

'De eerste paar dagen lach je er nog een beetje om. Als ik met mijn moeder belde, had ik het over een boze droom waar we over een paar dagen wel weer uit zouden ontwaken. Dat bleek helemaal niet zo, want we zitten midden in een nachtmerrie.'

Weersing legt uit dat, naast supermarkten, alleen Italiaanse apotheken, banken en postkantoren nog open zijn. 'Maar alleen voor urgente dingen. Dat geldt ook voor de huisarts.'

Lege schappen in de supermarkt (Foto: Henriette Weersing)



Mannetje bij de ingang

Supermarkten in grote winkelcentra hebben ook de deuren gesloten omdat er niet gecontroleerd kan worden hoeveel mensen er binnen zijn.

'Voor de supermarkt in onze buurt staat een mannetje die een aantal mensen per keer naar binnen laat, zodat je onderling afstand kunt houden. We mogen alleen boodschappen doen voor de eerste levensbehoeften. Dus geen kleding.'

'Ik ga expres tegen sluitingstijd, omdat de meeste mensen dan weg zijn. En dan hoop ik maar dat alles er nog is. Op alle websites van winkels wordt gevraagd om niet te gaan hamsteren, zoals in het begin gebeurde. Ze hebben gezegd dat de boel gewoon bevoorraad wordt. Daar vertrouw ik op.'

Weersing in actie op de Spelen van Atlanta (Foto: ANP)



Vast in eigen gemeente

De oud-volleybalster en tweevoudig deelneemster aan de Olympische Spelen (1992, 1996) helpt in Ravenna mee bij het coachen van het eerste divisieteam. Maar omdat zij in een andere gemeente trainen, kan ze haar werk momenteel niet doen.

'Ik mag mijn gemeente niet uit. En daar wordt ook echt op gecontroleerd. Genoeg mensen die ik ken zijn al aangehouden. In Ravenna is de training vandaag ook gestopt trouwens.

Ook Weersings man zit thuis. 'Hij werkt in Forli bij de jeugdopleiding van een basketbalclub, maar daar zijn ze zaterdag gestopt met trainen.'

Ik vind het een enorme fout dat de Nederlandse scholen niet dicht zijn gegaan Henriette Weersing - Woont in Italië

Verkeerde Nederlandse aanpak

Als geboren Winschotense volgt Weersing ook de ontwikkelingen in Nederland op de voet. Over de manier waarop de overheid het virus hier bestrijdt, heeft ze een uitgesproken mening.

'Ze proberen het wel, maar ik vind het een enorme fout dat de scholen niet dicht zijn gegaan. Ik begrijp de gedachte, maar het excuus dat ouders ook moeten blijven werken gaat niet op. Scholen zijn enorme bronnen van bacteriën. Kinderen gaan naar huis of naar opa en oma en komen met iedereen in contact.'

'Natuurlijk, het is ingrijpend en zwaar, maar heel Europa neemt maatregelen om de boel af te sluiten.'

Leren van Italiaanse fouten

Volgens Weersing zouden landen moeten leren van de fouten die de Italianen gemaakt hebben.

'Italië is ook te laat begonnen met het nemen van maatregelen. We hadden patiënten eerder moeten isoleren, gebieden moeten afsluiten en evenementen moeten verbieden. Wij hadden eigenlijk alleen de Chinezen voor ons, qua percentage overleden mensen en besmettingen, maar die zijn we helaas al voorbijgestreefd.'

Piek moet nog komen

Alleen adviseren, zoals dat op dit moment ook in Nederland gebeurt, werkt volgens Weersing niet voldoende.

'Italianen houden ervan om tussen de lijntjes door te lopen. Het is hier één grote sport om je niet aan de regels te houden. Gelukkig werken er nu wel veel mensen thuis.'

Weersing verwacht dat haar Italiaanse leventje nog wel een tijdje ontregeld zal zijn. 'Ze verwachten dat de piek van het virus hier nog moet komen, ergens volgende week.'

