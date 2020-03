Recordaantal noordelijke misdaadtips over gelddelicten en drugs

Nog niet eerder was het aantal meldingen en anonieme tips over financieel-economische delicten en harddrugs zo hoog als in 2019. Dat meldt Meld Misdaad Anoniem (MMA) na een analyse van de jaarcijfers.

Specifieke cijfers over de provincie Groningen zijn er niet; de jaarcijfers melden alleen over Noord-Nederland. Er zijn 535 Noordelijke meldingen met betrekking tot harddrugs binnengekomen, een stijging van 53 procent ten opzichte van 2018. Het aantal meldingen over financieel-economische delicten in Noord-Nederland is verdubbeld naar 54.

In totaal werden 1646 tips doorgespeeld naar de politie, dat is ongeveer een derde van het totaal. 'Veel tips zijn niet concreet genoeg of gaan over overlast in plaats van criminaliteit. Dan verwijzen we naar de gemeente', zegt Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem.



Eerder hield MMA een campagne gericht op drugslaboratoria in de buitengebieden. 'Zo'n campagne leidt tot meer meldingen', zegt Janssen. 'Mensen worden zich bewust van de kenmerken van een mogelijk drugslab.'

De groei van het aantal drugsmeldingen hangt samen met de toename van het aantal meldingen over financieel-economische delicten. 'Drugs en illegale geldstromen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden', zegt Janssen.

In de Nederlandse drugswereld gaan volgens Janssen jaarlijks miljarden om. Dit geld wordt witgewassen en vloeit terug naar onze maatschappij door bijvoorbeeld de aankoop van luxegoederen en investeren in vastgoed. Daarmee oefenen criminelen invloed uit op de bovenwereld.

Weinig meldingen over online criminaliteit

Terwijl de politie een toename ziet in online criminaliteit, bijvoorbeeld oplichting via verkoopsites of WhatsApp, ziet de anonieme tiplijn dit niet. 'Slachtoffers melden zich niet bij ons. Die nemen vaker direct contact op met de politie of met de fraudehelpdesk', zegt Janssen.

Hij ziet wel meer meldingen van drugshandel op het dark web, een onderdeel van het internet waar gebruikers anoniem kunnen opereren. Een ideale plaats voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. 'We hebben geen exacte cijfers van deze meldingen', zegt de woordvoerder. MMA registreert deze meldingen namelijk niet apart.



Drie Groningse zaken opgelost

Wel zijn er naar aanleiding van concrete tips drie Groningse zaken opgelost. Een boerderij aan de Oldijk in Ezinge kwam in het vizier van de politie na een anonieme tip. Uiteindelijk werden daar duizend hennepplanten aangetroffen en werd een man uit Amsterdam aangehouden.

De tweede zaak gaat over twee overvallen aan de Korreweg in Stad. Daar zijn drie jongens voor aangehouden: een 18-jarige uit Marum en twee Stadjers van 15 en 16 jaar.

De derde zaak is een grote hennepzaak. Drie mensen zijn aangehouden voor het runnen van hennepkwekerijen. Er zijn loodsen in Stad doorzocht en huizen in Hoogezand en Harkstede. In totaal zijn er vijfhonderd stekken, vijf kilo gedroogde hennep, twee kilo hasj en spullen voor een kwekerij aangetroffen.



Ondermijning

De meldingen in het Noord-Nederland sluiten aan bij het landelijke beeld waarin een verschuiving zichtbaar is naar onzichtbare criminaliteit, zoals ondermijning. Het gaat hier vaak om criminele netwerken die intimidatie, geweld en schietpartijen niet schuwen.

'Tips zijn echt onmisbaar', zegt Janssen. 'Informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost.'