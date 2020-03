Verschillende visies op aanpak corona; geen welles-nietes verhaal

Volgens de GGD zijn de donderdag aangekondigde maatregelen op dit moment voldoende, maar volgens specialisten in het UMCG moet Nederland bijvoorbeeld uiterlijk volgende week de scholen sluiten.

'Scholen sluiten effectief'

Scholen sluiten is volgens microbioloog Alex Friedrich van het UMCG heel effectief in het bestrijden van het virus. Want scholen zijn plekken waar veel mensen samenkomen. De GGD en het RIVM zien dat anders. Hoe kan het dat de deskundigen verschillen over de aanpak van het virus?

Het sluiten van scholen is een gevoelig onderwerp en een goed voorbeeld van het verschil van inzicht. Het kabinet wil er voorlopig nog niet aan om die stap te nemen. 'Als ouders noodgedwongen thuis moeten blijven vanwege de scholensluiting, heeft dat een groot maatschappelijk gevolg', zei premier Rutte donderdag.

'Geen ongelijk'

Het rekening houden met die maatschappelijke gevolgen verklaart waarom de GGD zich bij het nemen van maatregelen anders opstelt dan de microbiologen.

'De microbiologen hebben geen ongelijk, maar het is één van de visies op het probleem', zegt arts infectieziektebestrijding Machiel Vonk van de GGD. Het is op wetenschap gebaseerd, dus het is absoluut niet fout. Integendeel. Maar het gaat erom hoe je die visie vertaalt naar de maatregelen.'

Complexer advies

De GGD's zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheid en dat betekent dat hun advies complexer is dan louter medische adviezen uit de ziekenhuizen. 'Publieke gezondheid gaat om leven mét risico's. Ziekenhuizen doen er alles aan om onnodige risico's uit te sluiten.'

'Natuurlijk, we zouden het liefst de hele zaak op slot doen', zegt Vonk. 'Dat is waarschijnlijk de meest effectieve manier om het virus te stoppen. Maar dat is maatschappelijk niet haalbaar. Het is een maatschappelijke en politieke afweging.'

Bovendien, zegt Vonk, is het zelfs dan lastig om te voorspellen wat het virus precies doet. 'Dat komt omdat we in een volstrekt nieuwe situatie zitten. We hebben dit nog nooit ervaren.'

Virusverspreiders

Toch blijven virologen en microbiologen als Friedrich aandringen om scholen te sluiten. Want, zeggen zij, kinderen kunnen het virus verspreiden zonder dat ze zelf ziek worden. Dat is gevaarlijk, omdat zij - zonder symptomen van het virus hebben - op bezoek gaan bij kwetsbare mensen, zoals opa en oma.

'Dat is een virologische waarheid', zegt Vonk daarop. 'Ja, het virus is gevonden bij kinderen. En ja, we zien het virus bij mensen zonder symptomen. Maar het sluiten van scholen is een redelijk draconische maatregel ten opzichte van het effect dat je ermee behaalt.'

Mexicaanse griep

Vonk kijkt terug naar de uitbraak van de Mexicaanse griep. 'In andere landen was een schoolsluiting toen de meest effectieve maatregel, maar niet in Nederland', legt Vonk uit. 'Het moet werken als rem op de samenleving en dat gebeurt niet in Nederland. Want als land zoeken we naar manieren om ouders toch te laten werken.'

Ouders vragen opa en oma bijvoorbeeld om op te passen of sturen hun kroost naar de kinderopvang om toch te kunnen werken. Daarom is het volgens Vonk veel zinniger dat mensen thuis gaan werken.

Gezamenlijk advies

Het is geen welles-nietes verhaal, besluit de GGD-arts. 'De mening van microbiologen wordt meegenomen in de adviezen die we geven aan de minister. Er zitten deskundigen vanuit alle specialismen aan tafel en uiteindelijk kom je tot een gezamenlijk advies. Je hoopt op consensus, maar het kan natuurlijk zo zijn dat niet iedereen het altijd met elkaar eens is.'

