Certe-laboratorium: dreigend tekort aan coronatests

Door de grote behoefte aan coronatests dreigt een tekort aan materialen. Leveranciers kunnen de vraag nauwelijks aan. Onderzoekslaboratorium Certe in Groningen hoopt dat de voorraad snel weer wordt aangevuld, maar dat is allerminst zeker.

Het gaat daarbij met name om de hulpmiddelen die nodig zijn voor de diverse apparaten in de laboratoria, zoals een bepaald soort plastic plaatjes, waarin de monsters gaan die getest moeten worden. Die plaatjes kunnen maar één keer worden gebruikt.

Enorme vraag

'De plaatjes worden geleverd door fabrikant Roche, een wereldwijde leverancier. Die kan de vraag momenteel niet aan', zegt Anne-Marie van Elsacker, medisch directeur en arts-microbioloog bij Certe. 'Ook als vertegenwoordigers zeggen dat ze binnenkort weer kunnen leveren, kan dat over een paar dagen weer heel anders zijn.'

Ook aan andere materialen dreigt gebrek, zegt Van Elsacker: 'Ik hoorde vanochtend van één van mijn medewerkers dat er ook steeds minder pipetpuntjes voorradig zijn. Hetzelfde geldt voor mondkapjes. En wie weet waar we binnenkort mee te maken krijgen.'

Al met al kunnen we nu maximaal 120 coronatesten per dag doen Anne-Marie van Elsacker - Certe

Certe zint nu op bepaalde maatregelen. 'We proberen de plastic plaatjes zo efficiënt mogelijk te gebruiken', zegt Van Elsacker. 'We laten de apparaten dus niet meer werken met halfvolle plaatjes. En we doen andere diagnostiek - zoals diarree-onderzoek - wat minder vaak, zodat we maximaal efficiënt met onze materialen en personeel om kunnen gaan. Al met al kunnen we nu maximaal 120 coronatesten per dag doen.'

Los daarvan: het is niet meer mogelijk iederéén te testen die mogelijk corona heeft. Daarvoor verspreidt het virus zich te snel, zegt Van Elsacker: 'Gezinsleden testen doen we ook niet langer. We moeten het echt hebben van beperking, niet meer van indamming. Die fase is geweest. Daarom zijn die hygiëne- en sociale maatregelen zo belangrijk.'

Certe doet onderzoek voor alle ziekenhuizen - behalve het UMCG - en GGD's in Groningen en Drenthe. Dat gebeurt in het laboratorium tegenover het Martini Ziekenhuis in Groningen. In Friesland gebeurt hetzelfde in het laboratorium van Izore in Leeuwarden. Certe en Izore zijn bestuurlijk gefuseerd.

