Eerste koersdag in Stadspark afgelast, honderd paarden blijven op stal

Op de poster bij de draf- en renbaan in Stad staan zeven koersdata. De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ervoor gezorgd dat de eerste koersdag zondag is geschrapt. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de tweede op 29 maart.

'We zouden een koersdag hebben met tien koersen. Daarnaast werden we enorm gesteund door het trainersgilde, want er waren honderd paarden ingeschreven', zegt voorzitter Kees de Bock.

Roerige tijd

Het is een roerige tijd voor het bestuur van de Harddraverij- en Renvereniging Groningen. Twee weken geleden kwam de mededeling dat de drafbaan op slot gaat. Een petitie om de baan in het Stadspark open te houden is inmiddels al tweeduizend keer ondertekend.

De afgelasting betekent tegelijkertijd dat de voorgenomen acties om flink op de trom te slaan niet doorgaan. Het plan was bijvoorbeeld om het Peerd van Ome Loeks een paardendeken aan te meten.

Drama

Deze ludieke actie kan wellicht wel doorgaan in de aanloop naar de derde koersdag op 19 april, want de race op 29 maart valt ook in de periode waarin een verbod geldt voor evenementen waar meer dan honderd mensen bij aanwezig zijn.

'Het is altijd een drama als een koers wordt geannuleerd. Maar in deze situatie is het helemaal vervelend. We hebben een extra koersdag toegewezen gekregen. Dat was een honorering voor de successen van vorig jaar', vertelt De Bock.

'Lang naartoe gewerkt'

Ook voor pikeur Sietske de Vries valt de afgelasting zwaar: ze zou drie keer in actie komen. 'Ik heb hier heel lang naartoe gewerkt met m'n paard. Ik had denk ik een goede kans gemaakt op een mooi resultaat, maar dat zullen we moeten uitstellen tot misschien wel april', vertelt ze. Naast pikeur is ze ook secretaris van het bestuur.

Ze hoopt dat de races op 29 maart alsnog door kunnen gaan. 'Dat deze keuze gemaakt is, begrijp ik wel. Het is onvermijdelijk. En als het voor de gezondheid van iedereen niet kan, moet het niet doorgaan. Maar misschien ontwikkelt het zich anders. Dus ik hou nog wel hoop dat er dan wel gekoerst kan worden.'

Lees ook:

- Toekomst van de drafbaan hangt af van één papiertje, maar waar is het?

- Petitie voor behoud drafbaan binnen dag honderden keren ondertekend

- Lees hier alles over het coronavirus