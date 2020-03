Politieke besluitvorming Stad gaat door ondanks coronacrisis

De politieke besluitvorming in de gemeente Groningen gaat de komende weken gewoon door, ondanks de maatregelen die worden genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

'We vragen geïnteresseerden wel zoveel mogelijk thuis te blijven', zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Inspreken blijft mogelijk

'Mensen kunnen de vergaderingen via de website volgen', zegt de woordvoerder. Het blijft gewoon mogelijk om als geïnteresseerde in te spreken bij vergaderingen.

De gemeente denkt niet dat het doorgaan van de vergaderingen problemen op gaat leveren, ook niet nu gelegenheden waar meer dan honderd mensen tegelijk bij elkaar zijn niet meer zijn toegestaan.

'De meeste vergaderingen van de afgelopen weken waren, als de maatregelen toen al zouden gelden, zonder problemen doorgegaan.'

Besluitvorming gaat door

'Op deze manier kan de besluitvorming gewoon doorgaan', zegt de woordvoerder.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart wordt onder andere besloten over de plannen om alleen tussen 5.00 en 12.00 uur vrachtwagens toe te laten in de binnenstad. Komende woensdag wordt er gedebatteerd over het armoedebeleid.

Rotterdam

Niet in iedere gemeente gaat de politieke besluitvorming door. In de gemeente Rotterdam komt de gemeenteraad alleen in noodgevallen bij elkaar. In de gemeente Oldambt gaat een vergadering van komende maandag wel door, maar is publiek niet welkom.

