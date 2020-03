Zo houdt RTV Noord de programmering in stand

Het nieuws neemt toe, de personele bezetting staat onder druk. Toch gaat het RTV Noord lukken om Groningers van nieuws te blijven voorzien, daar zijn we van overtuigd. Daarvoor moeten we wel verschillende maatregelen nemen.

We beperken de ontvangst van gasten in onze studio in de Mediacentrale tot het absolute minimum. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis. Gasten en medewerkers die toch in de Mediacentrale moeten zijn, houden zich aan strenge hygiënemaatregelen.



We zijn uiteraard de hele dag op pad om te laten zien wat er in Groningen gebeurt. Dat is onze taak en ons publiek verwacht dat ook van ons. We gaan bijvoorbeeld door met Expeditie Grunnen. Er is op dit moment geen noodzaak daar mee te stoppen.

Risico's vermijden

Wel vermijden we uiteraaard risico's voor onze medewerkers en de Groningers die we onderweg tegenkomen. We volgen het advies van de instanties die er verstand van hebben.

Gronings nuchter, niet naïef

Het zou kunnen dat wij door ziekte van onze medewerkers niet al onze kanalen in de benen kunnen houden. Daar gaan we nu niet van uit, maar het kan. We zijn Gronings nuchter, niet naïef.

In dat geval ligt bij ons de focus op internet. We hebben inmiddels bewezen dat we uitzendingen op online en social kunnen doorzetten naar radio en tv. Daarmee kunnen we ons publiek in alle breedte blijven bedienen.

We kunnen met een mobiele radiostudio desnoods de Mediacentrale verlaten en vanuit een andere plaats in onze provincie uitzendingen verzorgen.



Elke dag bekijken we wat we nog kunnen doen, en wat we misschien moeten laten vallen. Het kan zijn dat uitzendingen er wat anders uitzien of anders klinken dan je van ons gewend bent. Maar we blijven in de lucht. Er is echt wel wat meer voor nodig om Groningers uit het veld te slaan.

Namens alle medewerkers van RTV Noord, Richard Klunder, eindredacteur

