Bezoek niet meer welkom in PI Ter Apel

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel laat vanaf dit weekend geen bezoekers meer toe. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft dat besloten zodat het coronavirus zich niet kan verspreiden in de gevangenis.

In de PI in Ter Apel verblijven maximaal 434 gedetineerden. Alle gevangenen daar zijn illegaal in Nederland en worden verdacht of zijn veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit. Het is de enige gevangenis in onze provincie.

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart. Overigens is er een uitzondering: als een advocaat niet via de digitale weg contact kan maken met een gedetineerde, dan kan zo'n bezoek als nog plaatsvinden.

Ook wordt er gekeken of rechtszaken kunnen plaatsvinden door middel van een videoverbinding. Op die manier wordt de kans op besmettingen kleiner, omdat de gedetineerde niet vervoerd hoeft te worden.

De maatregelen gelden in alle Nederlandse gevangenissen.

Geen besmetting

Op dit moment is er nog geen sprake van een geconstateerde besmetting in de gevangenissen. Er zijn wel draaiboeken gemaakt voor als dat wel gebeurd. Gedetineerden kunnen dan apart gehouden worden.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus